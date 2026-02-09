Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Форвард Жироны не забил пенальти впервые за 3 года: «Следующий удар – мой»
Испания
09 февраля 2026, 14:25 | Обновлено 09 февраля 2026, 14:43
1163
1

Форвард Жироны не забил пенальти впервые за 3 года: «Следующий удар – мой»

Стуани уверен в своих силах

09 февраля 2026, 14:25 | Обновлено 09 февраля 2026, 14:43
1163
1 Comments
Форвард Жироны не забил пенальти впервые за 3 года: «Следующий удар – мой»
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард и капитан Жироны Кристиан Стуани не забил пенальти в конце матча Ла Лиги против Севильи (1:1), промахнувшись с точки впервые за три последних года.

«Да, я не забил и оставил команду без победы. Это неприятный урок, но я благодарен тренеру и команде за доверие. Если у нас еще будут пенальти, то следующий удар – мой».

«Я готов, я уверен в своих силах», – сказал Стуани.

У игрока хорошая статистика ударов с пенальти в Ла Лиге: 27 голов на 29 попыток.

По теме:
Шевченко назвал страны, где украинцы больше не будут считаться легионерами
Гризманн обошел Рауля по количеству матчей в Ла Лиге. Впереди только трое
Тренер Реала сравнил Мбаппе с Роналду – Арбелоа в восторге от француза
Жирона Кристиан Стуани Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: Marca
Оцените материал
(28)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая
Другие виды | 08 февраля 2026, 20:49 6
Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая
Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая

Юлия Левченко взяла планку на высоте 1.96 м

Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Футбол | 09 февраля 2026, 10:33 7
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам

Украинец имел вариант с «Фенербахче»

Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
Футбол | 09.02.2026, 01:55
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
Динамо одержало волевую победу над Кудровкой на сборах в Турции
Футбол | 09.02.2026, 12:27
Динамо одержало волевую победу над Кудровкой на сборах в Турции
Динамо одержало волевую победу над Кудровкой на сборах в Турции
Шахтер сообщил о соперниках в еще двух товарищеских матчах в Турции
Футбол | 09.02.2026, 12:19
Шахтер сообщил о соперниках в еще двух товарищеских матчах в Турции
Шахтер сообщил о соперниках в еще двух товарищеских матчах в Турции
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Довбик теж двічі був впевнений
Ответить
0
Популярные новости
Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу
Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу
08.02.2026, 10:44 5
Футбол
Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче
Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче
08.02.2026, 03:50
Волейбол
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
08.02.2026, 09:55 16
Футбол
Усик официально объявил о большом камбэке. Началась новая эра
Усик официально объявил о большом камбэке. Началась новая эра
08.02.2026, 07:00
Бокс
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
08.02.2026, 19:16 22
Футбол
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
07.02.2026, 08:12 6
Футбол
Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро
Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро
07.02.2026, 19:12 1
Футзал
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
08.02.2026, 09:35 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем