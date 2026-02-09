Форвард Жироны не забил пенальти впервые за 3 года: «Следующий удар – мой»

Форвард и капитан Жироны Кристиан Стуани не забил пенальти в конце матча Ла Лиги против Севильи (1:1), промахнувшись с точки впервые за три последних года.

«Да, я не забил и оставил команду без победы. Это неприятный урок, но я благодарен тренеру и команде за доверие. Если у нас еще будут пенальти, то следующий удар – мой».

«Я готов, я уверен в своих силах», – сказал Стуани.

У игрока хорошая статистика ударов с пенальти в Ла Лиге: 27 голов на 29 попыток.