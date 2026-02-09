Рух Львов – Триглав – 1:4. Фиаско в Словении. Видео голов и обзор матча

В субботу, 7 февраля, Рух провел третий спарринг на словенских сборах. Соперником подопечных Ивана Федика был словенский Триглав. За львовский клуб гол забил Данило Слива, игра завершилась поражением команды УПЛ со счетом 1:4.

Словенцы едва успели разыграть мяч с центра поля, как сразу же пробили по воротам, однако этот удар был неточным. А уже через мгновение Виноградaч с убойной позиции попал в перекладину. Желто-черные ответили моментом Арсена Залыпки: крайний защитник опасно простреливал, и мяч разминулся с дальним углом. В то время как Виноградaч имел еще один шанс забить, но с его ударом головой справился Егор Клименко.

На 12-й минуте после розыгрыша стандарта Триглав открыл счет в матче усилиями Максимовича (1:0). Следом эффектным ударом через себя пробивал новичок Руха Игорь Невес, мяч прошел мимо дальнего угла. Дальше издали стрелял Бркич, и сейв совершил Клименко. Еще раз голкипер львовян спас команду после опасного удара с острого угла. А Ходжич со штрафного пробил над перекладиной.

Второй тайм активнее начали желто-черные, и первый момент имел Назар Касарда: вингер Руха технично уложил защитника на газон, но неточно пробил по воротам. После чего Иван Денисов вывел на ударную позицию Данила Сливу, который сравнял счет в матче (1:1).

Сразу же Максим Бойко мог выводить львовский клуб вперед, но после его удара голкипер сделал сейв. Зато забили словенцы: Виноградaч отметился после розыгрыша еще одного стандарта (2:1).

В конце игры Триглав развил свое преимущество. Сначала Мачак совершил сольный проход и точно пробил в дальний угол (3:1). Далее точку в матче поставил Довжан (4:1).

Товариський матч 2026. 7 февраля 2026 года. Чатеж (Словения)

Рух Львів (Украина) – Триглав Крань (Словения) – 1:4 (1:1)

Голы: Слива, 61 – Максимович, 12, Виноградaч, 67, Мачак, 86, Довжан, 88

Рух: Клименко, Залипка, Товарницкий, К. Денисов, Китела, Бойко, Рыбак, Квас, Слива, Касарда, Невес (И. Денисов, 45)

