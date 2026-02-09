Динамо – Иберия 1999. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Товарищеские матчи
Динамо Киев
09.02.2026 16:00 - : -
Иберия 1999
09 февраля 2026, 11:34 | Обновлено 09 февраля 2026, 11:35
Смотрите 9 февраля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча

Коллаж Sport.ua

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

9 февраля в 16:00 встречаются Динамо Киев и команда Иберия 1999 из Грузии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков), а Кудровка идет на 13-й позиции (15 баллов).

Видеотрансляция матча, по решению руководства клуба Динамо Киев, не проводится.

За текстовой трансляцией можно следить в соцсетях киевского клуба.

Анонс матча

Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн Иберия 1999 (Сабуртало)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
