ОФИЦИАЛЬНО. Александрия усилилась нападающим-легионером

Мавританский нападающий Папа Ндиага Яде перебрался из «Шерифа» в «Александрию». Об этом сообщает пресс-служба украинского клуба.

Срок соглашения между 26-летним футболистом и представителем Украинской Премьер-лиги рассчитан до лета 2028 года.

В текущем сезоне на счету Папы Ндиага Яде 20 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться шестью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Веб-портал Trasfermarkt оценивает стоимость игрока в 450 тысяч евро.

Ранее «Александрия» сыграла вничью с «Хобро».