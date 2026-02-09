Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия усилилась нападающим-легионером
Украина. Премьер лига
09 февраля 2026, 10:31 | Обновлено 09 февраля 2026, 11:39
391
0

ФК Александрия. Папа Ндиага Яде

Мавританский нападающий Папа Ндиага Яде перебрался из «Шерифа» в «Александрию». Об этом сообщает пресс-служба украинского клуба.

Срок соглашения между 26-летним футболистом и представителем Украинской Премьер-лиги рассчитан до лета 2028 года.

В текущем сезоне на счету Папы Ндиага Яде 20 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться шестью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Веб-портал Trasfermarkt оценивает стоимость игрока в 450 тысяч евро.

Ранее «Александрия» сыграла вничью с «Хобро».

трансферы Шериф Тирасполь Александрия чемпионат Молдовы по футболу ТаТоТаке трансферы УПЛ сборная Мавритании по футболу
Даниил Кирияка Источник: ФК Александрия
