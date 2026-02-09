ОФИЦИАЛЬНО. Александрия усилилась нападающим-легионером
Папа Ндиага Яде продолжит карьеру в украинском клубе
Мавританский нападающий Папа Ндиага Яде перебрался из «Шерифа» в «Александрию». Об этом сообщает пресс-служба украинского клуба.
Срок соглашения между 26-летним футболистом и представителем Украинской Премьер-лиги рассчитан до лета 2028 года.
В текущем сезоне на счету Папы Ндиага Яде 20 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться шестью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Веб-портал Trasfermarkt оценивает стоимость игрока в 450 тысяч евро.
Ранее «Александрия» сыграла вничью с «Хобро».
