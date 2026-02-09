Наставник Аякса отреагировал на дебют Зинченко в чемпионате Нидерландов
Фреди Грим прокомментировал результат матча, в котором его подопечные сыграли вничью
Главный тренер «Аякса» Фреди Грим отреагировал на результат матча в чемпионате Нидерландов, где его подопечные сыграли вничью против «АЗ Алкмаара» (1:1) в поединке, который состоялся 8 февраля.
Наставник амстердамского клуба также прокомментировал дебют защитника сборной Украины Александра Зинченко, который присоединился к клубу из лондонского «Арсенала».
«В последние дни Алекс мало тренировался с группой, но он находится в отличной форме и готов играть. Поэтому он смог получить игровое время. Он технически подкован, спокоен с мячом, обладает проницательностью и необходимым опытом.
За два дня, что я видел его на тренировочном поле и в раздевалке, он уже проявил себя очень профессионально. Зинченко вовлекает игроков в игру, много тренируется и старается успокоить команду. Он произвел на меня очень хорошее впечатление.
Как тренер, ты действительно хочешь сплотить более сильную команду, но для этого нужны все игроки. Я стараюсь задействовать всех, чтобы выигрывать матчи.
Мы все важны. Дело не в том, может ли игрок уйти или нет. Это совершенно неважно. У нас просто есть команда из более чем 23-х игроков. Мы несем общую ответственность за то, чтобы все оставались в команде и использовались там, где это необходимо.
В конечном итоге, сегодня мы выбрали Фитц-Джима, и это фантастика, что он забил этот гол», – подытожил Грим.
Турнирная таблица чемпионата Нидерландов:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСВ Эйндховен
|22
|19
|2
|1
|66 - 26
|13.02.26 21:00 Волендам - ПСВ Эйндховен08.02.26 Гронинген 1:2 ПСВ Эйндховен01.02.26 ПСВ Эйндховен 3:0 Фейеноорд24.01.26 ПСВ Эйндховен 2:2 НАК Бреда17.01.26 Фортуна Ситтард 1:2 ПСВ Эйндховен10.01.26 ПСВ Эйндховен 5:1 Эксельсиор
|59
|2
|Фейеноорд
|22
|13
|3
|6
|52 - 32
|15.02.26 13:15 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс08.02.26 Утрехт 0:1 Фейеноорд01.02.26 ПСВ Эйндховен 3:0 Фейеноорд25.01.26 Фейеноорд 4:2 Хераклес18.01.26 Фейеноорд 3:4 Спарта Роттердам11.01.26 Херенвен 2:2 Фейеноорд
|42
|3
|НЕК Неймеген
|21
|12
|5
|4
|56 - 35
|11.02.26 22:00 НЕК Неймеген - Утрехт07.02.26 НЕК Неймеген 4:1 Хераклес31.01.26 АЗ Алкмаар 1:3 НЕК Неймеген24.01.26 НЕК Неймеген 2:1 Зволле17.01.26 НАК Бреда 3:4 НЕК Неймеген20.12.25 НЕК Неймеген 2:2 Аякс
|41
|4
|Аякс
|22
|10
|9
|3
|42 - 29
|14.02.26 21:00 Аякс - Фортуна Ситтард08.02.26 АЗ Алкмаар 1:1 Аякс01.02.26 Эксельсиор 2:2 Аякс24.01.26 Аякс 2:0 Волендам17.01.26 Аякс 2:2 Гоу Эхед Иглс11.01.26 Телстар 2:3 Аякс
|39
|5
|Спарта Роттердам
|22
|11
|3
|8
|29 - 36
|15.02.26 17:45 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген07.02.26 Фортуна Ситтард 2:2 Спарта Роттердам31.01.26 Спарта Роттердам 2:0 Гронинген25.01.26 Утрехт 0:1 Спарта Роттердам18.01.26 Фейеноорд 3:4 Спарта Роттердам11.01.26 Спарта Роттердам 2:0 Хераклес
|36
|6
|Твенте
|22
|8
|10
|4
|36 - 24
|15.02.26 15:30 Телстар - Твенте07.02.26 Твенте 5:0 Херенвен30.01.26 НАК Бреда 2:2 Твенте24.01.26 Твенте 0:0 Эксельсиор18.01.26 Хераклес 0:2 Твенте10.01.26 Твенте 1:1 Зволле
|34
|7
|АЗ Алкмаар
|22
|9
|6
|7
|37 - 36
|14.02.26 19:45 Эксельсиор - АЗ Алкмаар08.02.26 АЗ Алкмаар 1:1 Аякс31.01.26 АЗ Алкмаар 1:3 НЕК Неймеген25.01.26 Телстар 0:1 АЗ Алкмаар21.01.26 АЗ Алкмаар 1:1 Эксельсиор17.01.26 Зволле 3:1 АЗ Алкмаар
|33
|8
|Гронинген
|22
|9
|4
|9
|29 - 28
|14.02.26 22:00 Гронинген - Утрехт08.02.26 Гронинген 1:2 ПСВ Эйндховен31.01.26 Спарта Роттердам 2:0 Гронинген25.01.26 Гронинген 1:2 Фортуна Ситтард18.01.26 Херенвен 0:2 Гронинген10.01.26 Гронинген 0:0 НАК Бреда
|31
|9
|Фортуна Ситтард
|22
|7
|5
|10
|33 - 38
|14.02.26 21:00 Аякс - Фортуна Ситтард07.02.26 Фортуна Ситтард 2:2 Спарта Роттердам01.02.26 Хераклес 2:1 Фортуна Ситтард25.01.26 Гронинген 1:2 Фортуна Ситтард17.01.26 Фортуна Ситтард 1:2 ПСВ Эйндховен11.01.26 Гоу Эхед Иглс 2:2 Фортуна Ситтард
|26
|10
|Эксельсиор
|22
|7
|5
|10
|24 - 37
|14.02.26 19:45 Эксельсиор - АЗ Алкмаар06.02.26 НАК Бреда 0:2 Эксельсиор01.02.26 Эксельсиор 2:2 Аякс24.01.26 Твенте 0:0 Эксельсиор21.01.26 АЗ Алкмаар 1:1 Эксельсиор17.01.26 Эксельсиор 2:2 Телстар
|26
|11
|Зволле
|22
|7
|5
|10
|31 - 45
|15.02.26 15:30 Херенвен - Зволле07.02.26 Зволле 1:2 Волендам31.01.26 Зволле 4:1 Телстар24.01.26 НЕК Неймеген 2:1 Зволле17.01.26 Зволле 3:1 АЗ Алкмаар10.01.26 Твенте 1:1 Зволле
|26
|12
|Херенвен
|21
|6
|7
|8
|32 - 36
|11.02.26 19:45 Гоу Эхед Иглс - Херенвен07.02.26 Твенте 5:0 Херенвен01.02.26 Херенвен 1:1 Утрехт18.01.26 Херенвен 0:2 Гронинген11.01.26 Херенвен 2:2 Фейеноорд20.12.25 Хераклес 0:3 Херенвен
|25
|13
|Утрехт
|21
|6
|6
|9
|30 - 28
|11.02.26 22:00 НЕК Неймеген - Утрехт08.02.26 Утрехт 0:1 Фейеноорд01.02.26 Херенвен 1:1 Утрехт25.01.26 Утрехт 0:1 Спарта Роттердам18.01.26 Волендам 2:1 Утрехт21.12.25 Утрехт 1:2 ПСВ Эйндховен
|24
|14
|Гоу Эхед Иглс
|21
|4
|11
|6
|32 - 35
|11.02.26 19:45 Гоу Эхед Иглс - Херенвен08.02.26 Гоу Эхед Иглс 1:1 Телстар01.02.26 Волендам 1:1 Гоу Эхед Иглс17.01.26 Аякс 2:2 Гоу Эхед Иглс11.01.26 Гоу Эхед Иглс 2:2 Фортуна Ситтард21.12.25 Гоу Эхед Иглс 1:1 Гронинген
|23
|15
|Волендам
|22
|5
|6
|11
|24 - 37
|13.02.26 21:00 Волендам - ПСВ Эйндховен07.02.26 Зволле 1:2 Волендам01.02.26 Волендам 1:1 Гоу Эхед Иглс24.01.26 Аякс 2:0 Волендам18.01.26 Волендам 2:1 Утрехт10.01.26 АЗ Алкмаар 1:0 Волендам
|21
|16
|Телстар
|22
|3
|8
|11
|26 - 38
|15.02.26 15:30 Телстар - Твенте08.02.26 Гоу Эхед Иглс 1:1 Телстар31.01.26 Зволле 4:1 Телстар25.01.26 Телстар 0:1 АЗ Алкмаар17.01.26 Эксельсиор 2:2 Телстар11.01.26 Телстар 2:3 Аякс
|17
|17
|Хераклес
|22
|5
|2
|15
|31 - 57
|14.02.26 17:30 Хераклес - НАК Бреда07.02.26 НЕК Неймеген 4:1 Хераклес01.02.26 Хераклес 2:1 Фортуна Ситтард25.01.26 Фейеноорд 4:2 Хераклес18.01.26 Хераклес 0:2 Твенте11.01.26 Спарта Роттердам 2:0 Хераклес
|17
|18
|НАК Бреда
|22
|3
|7
|12
|23 - 36
|14.02.26 17:30 Хераклес - НАК Бреда06.02.26 НАК Бреда 0:2 Эксельсиор30.01.26 НАК Бреда 2:2 Твенте24.01.26 ПСВ Эйндховен 2:2 НАК Бреда17.01.26 НАК Бреда 3:4 НЕК Неймеген10.01.26 Гронинген 0:0 НАК Бреда
|16
