Наставник Аякса отреагировал на дебют Зинченко в чемпионате Нидерландов

Главный тренер «Аякса» Фреди Грим отреагировал на результат матча в чемпионате Нидерландов, где его подопечные сыграли вничью против «АЗ Алкмаара» (1:1) в поединке, который состоялся 8 февраля.

Наставник амстердамского клуба также прокомментировал дебют защитника сборной Украины Александра Зинченко, который присоединился к клубу из лондонского «Арсенала».

«В последние дни Алекс мало тренировался с группой, но он находится в отличной форме и готов играть. Поэтому он смог получить игровое время. Он технически подкован, спокоен с мячом, обладает проницательностью и необходимым опытом.

За два дня, что я видел его на тренировочном поле и в раздевалке, он уже проявил себя очень профессионально. Зинченко вовлекает игроков в игру, много тренируется и старается успокоить команду. Он произвел на меня очень хорошее впечатление.

Как тренер, ты действительно хочешь сплотить более сильную команду, но для этого нужны все игроки. Я стараюсь задействовать всех, чтобы выигрывать матчи.

Мы все важны. Дело не в том, может ли игрок уйти или нет. Это совершенно неважно. У нас просто есть команда из более чем 23-х игроков. Мы несем общую ответственность за то, чтобы все оставались в команде и использовались там, где это необходимо.

В конечном итоге, сегодня мы выбрали Фитц-Джима, и это фантастика, что он забил этот гол», – подытожил Грим.

