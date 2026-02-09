Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Нидерланды
09 февраля 2026, 10:10 | Обновлено 09 февраля 2026, 10:18
Наставник Аякса отреагировал на дебют Зинченко в чемпионате Нидерландов

Фреди Грим прокомментировал результат матча, в котором его подопечные сыграли вничью

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Главный тренер «Аякса» Фреди Грим отреагировал на результат матча в чемпионате Нидерландов, где его подопечные сыграли вничью против «АЗ Алкмаара» (1:1) в поединке, который состоялся 8 февраля.

Наставник амстердамского клуба также прокомментировал дебют защитника сборной Украины Александра Зинченко, который присоединился к клубу из лондонского «Арсенала».

«В последние дни Алекс мало тренировался с группой, но он находится в отличной форме и готов играть. Поэтому он смог получить игровое время. Он технически подкован, спокоен с мячом, обладает проницательностью и необходимым опытом.

За два дня, что я видел его на тренировочном поле и в раздевалке, он уже проявил себя очень профессионально. Зинченко вовлекает игроков в игру, много тренируется и старается успокоить команду. Он произвел на меня очень хорошее впечатление.

Как тренер, ты действительно хочешь сплотить более сильную команду, но для этого нужны все игроки. Я стараюсь задействовать всех, чтобы выигрывать матчи.

Мы все важны. Дело не в том, может ли игрок уйти или нет. Это совершенно неважно. У нас просто есть команда из более чем 23-х игроков. Мы несем общую ответственность за то, чтобы все оставались в команде и использовались там, где это необходимо.

В конечном итоге, сегодня мы выбрали Фитц-Джима, и это фантастика, что он забил этот гол», – подытожил Грим.

Турнирная таблица чемпионата Нидерландов:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСВ Эйндховен 22 19 2 1 66 - 26 13.02.26 21:00 Волендам - ПСВ Эйндховен08.02.26 Гронинген 1:2 ПСВ Эйндховен01.02.26 ПСВ Эйндховен 3:0 Фейеноорд24.01.26 ПСВ Эйндховен 2:2 НАК Бреда17.01.26 Фортуна Ситтард 1:2 ПСВ Эйндховен10.01.26 ПСВ Эйндховен 5:1 Эксельсиор 59
2 Фейеноорд 22 13 3 6 52 - 32 15.02.26 13:15 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс08.02.26 Утрехт 0:1 Фейеноорд01.02.26 ПСВ Эйндховен 3:0 Фейеноорд25.01.26 Фейеноорд 4:2 Хераклес18.01.26 Фейеноорд 3:4 Спарта Роттердам11.01.26 Херенвен 2:2 Фейеноорд 42
3 НЕК Неймеген 21 12 5 4 56 - 35 11.02.26 22:00 НЕК Неймеген - Утрехт07.02.26 НЕК Неймеген 4:1 Хераклес31.01.26 АЗ Алкмаар 1:3 НЕК Неймеген24.01.26 НЕК Неймеген 2:1 Зволле17.01.26 НАК Бреда 3:4 НЕК Неймеген20.12.25 НЕК Неймеген 2:2 Аякс 41
4 Аякс 22 10 9 3 42 - 29 14.02.26 21:00 Аякс - Фортуна Ситтард08.02.26 АЗ Алкмаар 1:1 Аякс01.02.26 Эксельсиор 2:2 Аякс24.01.26 Аякс 2:0 Волендам17.01.26 Аякс 2:2 Гоу Эхед Иглс11.01.26 Телстар 2:3 Аякс 39
5 Спарта Роттердам 22 11 3 8 29 - 36 15.02.26 17:45 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген07.02.26 Фортуна Ситтард 2:2 Спарта Роттердам31.01.26 Спарта Роттердам 2:0 Гронинген25.01.26 Утрехт 0:1 Спарта Роттердам18.01.26 Фейеноорд 3:4 Спарта Роттердам11.01.26 Спарта Роттердам 2:0 Хераклес 36
6 Твенте 22 8 10 4 36 - 24 15.02.26 15:30 Телстар - Твенте07.02.26 Твенте 5:0 Херенвен30.01.26 НАК Бреда 2:2 Твенте24.01.26 Твенте 0:0 Эксельсиор18.01.26 Хераклес 0:2 Твенте10.01.26 Твенте 1:1 Зволле 34
7 АЗ Алкмаар 22 9 6 7 37 - 36 14.02.26 19:45 Эксельсиор - АЗ Алкмаар08.02.26 АЗ Алкмаар 1:1 Аякс31.01.26 АЗ Алкмаар 1:3 НЕК Неймеген25.01.26 Телстар 0:1 АЗ Алкмаар21.01.26 АЗ Алкмаар 1:1 Эксельсиор17.01.26 Зволле 3:1 АЗ Алкмаар 33
8 Гронинген 22 9 4 9 29 - 28 14.02.26 22:00 Гронинген - Утрехт08.02.26 Гронинген 1:2 ПСВ Эйндховен31.01.26 Спарта Роттердам 2:0 Гронинген25.01.26 Гронинген 1:2 Фортуна Ситтард18.01.26 Херенвен 0:2 Гронинген10.01.26 Гронинген 0:0 НАК Бреда 31
9 Фортуна Ситтард 22 7 5 10 33 - 38 14.02.26 21:00 Аякс - Фортуна Ситтард07.02.26 Фортуна Ситтард 2:2 Спарта Роттердам01.02.26 Хераклес 2:1 Фортуна Ситтард25.01.26 Гронинген 1:2 Фортуна Ситтард17.01.26 Фортуна Ситтард 1:2 ПСВ Эйндховен11.01.26 Гоу Эхед Иглс 2:2 Фортуна Ситтард 26
10 Эксельсиор 22 7 5 10 24 - 37 14.02.26 19:45 Эксельсиор - АЗ Алкмаар06.02.26 НАК Бреда 0:2 Эксельсиор01.02.26 Эксельсиор 2:2 Аякс24.01.26 Твенте 0:0 Эксельсиор21.01.26 АЗ Алкмаар 1:1 Эксельсиор17.01.26 Эксельсиор 2:2 Телстар 26
11 Зволле 22 7 5 10 31 - 45 15.02.26 15:30 Херенвен - Зволле07.02.26 Зволле 1:2 Волендам31.01.26 Зволле 4:1 Телстар24.01.26 НЕК Неймеген 2:1 Зволле17.01.26 Зволле 3:1 АЗ Алкмаар10.01.26 Твенте 1:1 Зволле 26
12 Херенвен 21 6 7 8 32 - 36 11.02.26 19:45 Гоу Эхед Иглс - Херенвен07.02.26 Твенте 5:0 Херенвен01.02.26 Херенвен 1:1 Утрехт18.01.26 Херенвен 0:2 Гронинген11.01.26 Херенвен 2:2 Фейеноорд20.12.25 Хераклес 0:3 Херенвен 25
13 Утрехт 21 6 6 9 30 - 28 11.02.26 22:00 НЕК Неймеген - Утрехт08.02.26 Утрехт 0:1 Фейеноорд01.02.26 Херенвен 1:1 Утрехт25.01.26 Утрехт 0:1 Спарта Роттердам18.01.26 Волендам 2:1 Утрехт21.12.25 Утрехт 1:2 ПСВ Эйндховен 24
14 Гоу Эхед Иглс 21 4 11 6 32 - 35 11.02.26 19:45 Гоу Эхед Иглс - Херенвен08.02.26 Гоу Эхед Иглс 1:1 Телстар01.02.26 Волендам 1:1 Гоу Эхед Иглс17.01.26 Аякс 2:2 Гоу Эхед Иглс11.01.26 Гоу Эхед Иглс 2:2 Фортуна Ситтард21.12.25 Гоу Эхед Иглс 1:1 Гронинген 23
15 Волендам 22 5 6 11 24 - 37 13.02.26 21:00 Волендам - ПСВ Эйндховен07.02.26 Зволле 1:2 Волендам01.02.26 Волендам 1:1 Гоу Эхед Иглс24.01.26 Аякс 2:0 Волендам18.01.26 Волендам 2:1 Утрехт10.01.26 АЗ Алкмаар 1:0 Волендам 21
16 Телстар 22 3 8 11 26 - 38 15.02.26 15:30 Телстар - Твенте08.02.26 Гоу Эхед Иглс 1:1 Телстар31.01.26 Зволле 4:1 Телстар25.01.26 Телстар 0:1 АЗ Алкмаар17.01.26 Эксельсиор 2:2 Телстар11.01.26 Телстар 2:3 Аякс 17
17 Хераклес 22 5 2 15 31 - 57 14.02.26 17:30 Хераклес - НАК Бреда07.02.26 НЕК Неймеген 4:1 Хераклес01.02.26 Хераклес 2:1 Фортуна Ситтард25.01.26 Фейеноорд 4:2 Хераклес18.01.26 Хераклес 0:2 Твенте11.01.26 Спарта Роттердам 2:0 Хераклес 17
18 НАК Бреда 22 3 7 12 23 - 36 14.02.26 17:30 Хераклес - НАК Бреда06.02.26 НАК Бреда 0:2 Эксельсиор30.01.26 НАК Бреда 2:2 Твенте24.01.26 ПСВ Эйндховен 2:2 НАК Бреда17.01.26 НАК Бреда 3:4 НЕК Неймеген10.01.26 Гронинген 0:0 НАК Бреда 16
Полная таблица

чемпионат Нидерландов по футболу АЗ Алкмаар Аякс Александр Зинченко Фреди Грим пресс-конференция
Николай Тытюк Источник
