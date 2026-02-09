Кейн стал единоличным лидером рейтинга Золотой бутсы 2025/26
Мбаппе и Холанд также улучшили свои бомбардирские показатели
Английский нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн стал единоличным лидером рейтинга Золотой бутсы 2025/26.
В активе англичанина после двух забитых мячей в ворота Хоффенхайма теперь 24 гола или 48 очков.
На 1 гол меньше (23 или 46 очков) имеет французский нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе, отличившийся забитым мячом в поединке против Валенсии.
Наконец-то отличился голом и нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд. Сделал он это в матче против Ливерпуля и теперь имеет в своем активе 21 гол или 42 очка.
Лидеры рейтинга Золотой бутсы 2025/26
- 48 – Гарри Кейн (Бавария), 24 гола
- 46 – Килиан Мбаппе (Реал), 23 гола
- 42 – Эрлинг Холанд (Ман. Сити), 21 гол
- 34 – Игор Тиаго (Брентфорд), 17 голов
- 30 – Ведат Мурики (Мальорка), 15 голов
- 28.5 – Вангелис Павлидис (Бенфика), 19 голов
- 28 – Лаутаро Мартинес (Интер), 14 голов
