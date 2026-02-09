Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кейн стал единоличным лидером рейтинга Золотой бутсы 2025/26
09 февраля 2026, 09:54
Кейн стал единоличным лидером рейтинга Золотой бутсы 2025/26

Мбаппе и Холанд также улучшили свои бомбардирские показатели

Кейн стал единоличным лидером рейтинга Золотой бутсы 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Английский нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн стал единоличным лидером рейтинга Золотой бутсы 2025/26.

В активе англичанина после двух забитых мячей в ворота Хоффенхайма теперь 24 гола или 48 очков.

На 1 гол меньше (23 или 46 очков) имеет французский нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе, отличившийся забитым мячом в поединке против Валенсии.

Наконец-то отличился голом и нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд. Сделал он это в матче против Ливерпуля и теперь имеет в своем активе 21 гол или 42 очка.

Лидеры рейтинга Золотой бутсы 2025/26

  • 48 – Гарри Кейн (Бавария), 24 гола
  • 46 – Килиан Мбаппе (Реал), 23 гола
  • 42 – Эрлинг Холанд (Ман. Сити), 21 гол
  • 34 – Игор Тиаго (Брентфорд), 17 голов
  • 30 – Ведат Мурики (Мальорка), 15 голов
  • 28.5 – Вангелис Павлидис (Бенфика), 19 голов
  • 28 – Лаутаро Мартинес (Интер), 14 голов
pol-55
Якби вчора Компані його не замінив ,то за 20хв коли Хоффе був виснажений,покращив би цей результат.
