Английский нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн стал единоличным лидером рейтинга Золотой бутсы 2025/26.

В активе англичанина после двух забитых мячей в ворота Хоффенхайма теперь 24 гола или 48 очков.

На 1 гол меньше (23 или 46 очков) имеет французский нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе, отличившийся забитым мячом в поединке против Валенсии.

Наконец-то отличился голом и нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд. Сделал он это в матче против Ливерпуля и теперь имеет в своем активе 21 гол или 42 очка.

Лидеры рейтинга Золотой бутсы 2025/26