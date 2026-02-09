Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
09 февраля 2026, 10:07 | Обновлено 09 февраля 2026, 10:13
Время начала матча между Динамо и Кудровкой сдвинуто. В чем причина?

Начало товарищеского матча 9 февраля сдвинуто с 10:00 на 10:30

Два украинских клуба проводят контрольный матч между собой на сборах в Турции.

9 февраля в 10:30 встречаются Динамо Киев и команда Кудровка.

Начало товарищеского матча 9 февраля сдвинуто с 10:00 на 10:30. О причинах не сообщается.

Динамо и Кудровка проводят зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков), а Кудровка идет на 13-й позиции (15 баллов).

Видеотрансляция матча, по решению руководства клуба Динамо Киев, не проводится. За текстовой трансляцией можно следить в соцсетях киевского клуба.

