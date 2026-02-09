Перспективный украинский футболист покинул Динамо и перешел в Первую лигу

Перспективный вингер киевского «Динамо» Владислав Герич покинул расположение «бело-синей» команды и присоединился к одесскому «Черноморцу».

Официально стороны не сообщали о переходе 20-летнего футболиста, однако 8 февраля нападающий вышел в стартовом составе «моряков» в товарищеском матче.

Ожидается, что до завершения сезона 2025/26 Герич будет играть в Первой лиге на правах аренды.

Подопечные Романа Григорчука разгромили представителя Второй лиги – «Реал Фарма» – со счетом 5:0. Контракт вингера с истекает в июне 2027 года.

В первой половине сезона Герич уже играл в футболке «Черноморца» – провел 12 матчей в Первой лиге и Кубке Украины, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

В кампании 2024/25 футболист успешно выступал за «Динамо» U-19, где сыграл 23 поединка и записал на свой счет 13 забитых мячей и пять ассистов.