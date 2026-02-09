Карпаты – Стьярнан – 1:2. Поражение львов. Видео голов и обзор матча

В воскресенье, 8 февраля, состоялся товарищеский матч между львовскими «Карпатами» и исландским «Стьярном».

Поединок прошел в Испании, где «львы» проводят сборы перед второй частью сезона.

Вперед представитель исландского чемпионата сумел выйти уже на 4-й минуте. Спустя 19 минут защитник номинальных гостей срезал мяч в свои ворота, на перерыв команды ушли при ничейном счете. На старте второго тайма «Стьярнан» снова вышел вперед и этот гол оказался победным.

Товарищеский матч. Испания

«Карпаты» (Украина) – «Стьярнан» (Исландия) – 1:2

Голы: Туре (автогол), 23 – гол, 4, гол, 47

Видео голов и обзор матча: