Кейн с момента перехода в Баварию является лучшим пенальтистом топ-5 лиг

Английский нападающий Баварии Гарри Кейн реализовал уже 32 пенальти за мюнхенцев, начиная с момента своего дебюта за клуб.

За данный период ни один игрок топ-5 европейских чемпионатов не имеет в своем активе такого количества забитых мячей.

Ближайшим преследователем Кейна является Килиан Мбаппе, реализовавший 29 пенальти, играя за ПСЖ и Реал.

23 гола с одиннадцатиметровой отметки имеет в своем активе полузащитник Интера Хакан Чалханоглу.

Как уже сообщалось ранее, англичанин за свою карьеру забил 101 гол подобным образом.

Игроки топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством реализуемых пенальти с момента перехода Гарри Кейна в Баварию (только клубные турниры)