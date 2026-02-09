Кейн с момента перехода в Баварию является лучшим пенальтистом топ-5 лиг
Вспомним топ-10 лучших бомбардиров с пенальти в сильнейших лигах, начиная с сезона 2023/24
Английский нападающий Баварии Гарри Кейн реализовал уже 32 пенальти за мюнхенцев, начиная с момента своего дебюта за клуб.
За данный период ни один игрок топ-5 европейских чемпионатов не имеет в своем активе такого количества забитых мячей.
Ближайшим преследователем Кейна является Килиан Мбаппе, реализовавший 29 пенальти, играя за ПСЖ и Реал.
23 гола с одиннадцатиметровой отметки имеет в своем активе полузащитник Интера Хакан Чалханоглу.
Как уже сообщалось ранее, англичанин за свою карьеру забил 101 гол подобным образом.
Игроки топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством реализуемых пенальти с момента перехода Гарри Кейна в Баварию (только клубные турниры)
- 32 – Гарри Кейн (Бавария)
- 29 – Килиан Мбаппе (ПСЖ, Реал)
- 23 – Хакан Чалханоглу (Интер)
- 19 – Мохаммед Салах (Ливерпуль)
- 19 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- 17 – Коул Палмер (Челси)
- 15 – Жоау Педру (Брайтон, Челси)
- 15 – Анте Будимир (Осасуна)
- 15 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
- 15 – Винченцо Грифо (Фрайбург)
