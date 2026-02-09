Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кейн с момента перехода в Баварию является лучшим пенальтистом топ-5 лиг
Кейн с момента перехода в Баварию является лучшим пенальтистом топ-5 лиг

Вспомним топ-10 лучших бомбардиров с пенальти в сильнейших лигах, начиная с сезона 2023/24

Английский нападающий Баварии Гарри Кейн реализовал уже 32 пенальти за мюнхенцев, начиная с момента своего дебюта за клуб.

За данный период ни один игрок топ-5 европейских чемпионатов не имеет в своем активе такого количества забитых мячей.

Ближайшим преследователем Кейна является Килиан Мбаппе, реализовавший 29 пенальти, играя за ПСЖ и Реал.

23 гола с одиннадцатиметровой отметки имеет в своем активе полузащитник Интера Хакан Чалханоглу.

Как уже сообщалось ранее, англичанин за свою карьеру забил 101 гол подобным образом.

Игроки топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством реализуемых пенальти с момента перехода Гарри Кейна в Баварию (только клубные турниры)

  • 32 – Гарри Кейн (Бавария)
  • 29 – Килиан Мбаппе (ПСЖ, Реал)
  • 23 – Хакан Чалханоглу (Интер)
  • 19 – Мохаммед Салах (Ливерпуль)
  • 19 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  • 17 – Коул Палмер (Челси)
  • 15 – Жоау Педру (Брайтон, Челси)
  • 15 – Анте Будимир (Осасуна)
  • 15 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
  • 15 – Винченцо Грифо (Фрайбург)
статистика Бавария Гарри Кейн Килиан Мбаппе Хакан Чалханоглу пенальти Мохамед Салах Эрлинг Холанд Коул Палмер Анте Будимир Бруну Фернандеш Винченцо Грифо
