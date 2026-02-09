Кривбасс – Лиепая – 1:1. Парако забил. Видео голов и обзор матча
«Кривбасс» доигрывал матч в меньшинстве
«Кривбасс» проводит учебно-тренировочные сборы в Испании. Подопечные Патрика ван Леувена сыграли контрольный матч с клубом «Лиепая» из Латвии.
«Кривбасс» вышел вперед на 26-й минуте. Карлос Парако технично перебросил вратаря соперников.
ФК «Лиепая» отыгрался в начале второго тайма. Виейра сравнял счет на 50-й минуте.
Следует отметить, что во втором тайме красную карточку получил Владимир Виливальд, и «Кривбасс» доигрывал матч вдесятером.
Товарищеский матч. Испания. 7 февраля
«Кривбасс» (Украина) – «Лиепая» (Латвия) – 1:1
Голы: Парако, 26 – Виейра, 50
Видео голов и обзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виталий – о Дональде Трампе
Счет открыл Морозко, а у динамовцев голы забили Михайленко и Диалло