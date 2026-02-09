Кривбасс – Лиепая – 1:1. Парако забил. Видео голов и обзор матча

«Кривбасс» проводит учебно-тренировочные сборы в Испании. Подопечные Патрика ван Леувена сыграли контрольный матч с клубом «Лиепая» из Латвии.

«Кривбасс» вышел вперед на 26-й минуте. Карлос Парако технично перебросил вратаря соперников.

ФК «Лиепая» отыгрался в начале второго тайма. Виейра сравнял счет на 50-й минуте.

Следует отметить, что во втором тайме красную карточку получил Владимир Виливальд, и «Кривбасс» доигрывал матч вдесятером.

Товарищеский матч. Испания. 7 февраля

«Кривбасс» (Украина) – «Лиепая» (Латвия) – 1:1

Голы: Парако, 26 – Виейра, 50

Видео голов и обзор матча