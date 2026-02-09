Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс – Лиепая – 1:1. Парако забил. Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи
Кривбасс
07.02.2026 17:00 – FT 1 : 1
Лиепая
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
09 февраля 2026, 14:43 |
13
0

Кривбасс – Лиепая – 1:1. Парако забил. Видео голов и обзор матча

«Кривбасс» доигрывал матч в меньшинстве

09 февраля 2026, 14:43 |
13
0
Кривбасс – Лиепая – 1:1. Парако забил. Видео голов и обзор матча
ФК Кривбасс

«Кривбасс» проводит учебно-тренировочные сборы в Испании. Подопечные Патрика ван Леувена сыграли контрольный матч с клубом «Лиепая» из Латвии.

«Кривбасс» вышел вперед на 26-й минуте. Карлос Парако технично перебросил вратаря соперников.

ФК «Лиепая» отыгрался в начале второго тайма. Виейра сравнял счет на 50-й минуте.

Следует отметить, что во втором тайме красную карточку получил Владимир Виливальд, и «Кривбасс» доигрывал матч вдесятером.

Товарищеский матч. Испания. 7 февраля

«Кривбасс» (Украина) – «Лиепая» (Латвия) – 1:1

Голы: Парако, 26 – Виейра, 50

Видео голов и обзор матча

По теме:
Рух – Рудеш – 0:2. Второе поражение за день. Видео голов и обзор матча
Рух Львов – Триглав – 1:4. Фиаско в Словении. Видео голов и обзор матча
Соперник Динамо по Кубку Украины начал последний этап подготовки
товарищеские матчи Лиепая Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Владимир Виливальд Карлос Парако видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КЛИЧКО: «Мы с ним не друзья. У меня даже его номера нет»
Бокс | 09 февраля 2026, 08:14 0
КЛИЧКО: «Мы с ним не друзья. У меня даже его номера нет»
КЛИЧКО: «Мы с ним не друзья. У меня даже его номера нет»

Виталий – о Дональде Трампе

Динамо одержало волевую победу над Кудровкой на сборах в Турции
Футбол | 09 февраля 2026, 12:27 15
Динамо одержало волевую победу над Кудровкой на сборах в Турции
Динамо одержало волевую победу над Кудровкой на сборах в Турции

Счет открыл Морозко, а у динамовцев голы забили Михайленко и Диалло

Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Футбол | 08.02.2026, 19:16
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Форвард Жироны не забил пенальти впервые за 3 года: «Следующий удар – мой»
Футбол | 09.02.2026, 13:59
Форвард Жироны не забил пенальти впервые за 3 года: «Следующий удар – мой»
Форвард Жироны не забил пенальти впервые за 3 года: «Следующий удар – мой»
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
Футбол | 09.02.2026, 08:44
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
08.02.2026, 09:55 16
Футбол
Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче
Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче
08.02.2026, 03:50
Волейбол
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
07.02.2026, 08:12 6
Футбол
Легенда Динамо подписал контракт с топовым клубом чемпионата Англии
Легенда Динамо подписал контракт с топовым клубом чемпионата Англии
08.02.2026, 07:33 4
Футбол
Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
08.02.2026, 12:00 11
Футбол
Усик официально объявил о большом камбэке. Началась новая эра
Усик официально объявил о большом камбэке. Началась новая эра
08.02.2026, 07:00
Бокс
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
07.02.2026, 22:31 3
Футзал
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
07.02.2026, 08:34 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем