Кривбасс – Лиепая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

7 февраля в 17:00 встречаются Кривбасс Кривой Рог и команда Лиепая из Латвии.

Кривбасс проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.

Игра проходит в футбольном центре в испанском городе Сан-Педро-дель-Пинатар.

Криворожский Кривбасс занимает 5-е место в УПЛ (26 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Обновлено. Видеотрансляция матча не проводится

Видеотрансляции товарищеских поединков Кривбасса проводит телеканал УПЛ-ТВ

