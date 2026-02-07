Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кривбасс – Лиепая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Кривбасс
07.02.2026 17:00 - : -
Лиепая
Украина. Премьер лига
07 февраля 2026, 16:56 | Обновлено 07 февраля 2026, 16:57
Кривбасс – Лиепая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 февраля в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча

Кривбасс – Лиепая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кривбасс

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

7 февраля в 17:00 встречаются Кривбасс Кривой Рог и команда Лиепая из Латвии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кривбасс проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.

Игра проходит в футбольном центре в испанском городе Сан-Педро-дель-Пинатар.

Криворожский Кривбасс занимает 5-е место в УПЛ (26 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Кривбасс – Лиепая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Обновлено. Видеотрансляция матча не проводится

Видеотрансляции товарищеских поединков Кривбасса проводит телеканал УПЛ-ТВ

Анонс матча

товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Кривбасс Кривой Рог Лиепая
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
