Кривбасс – Лиепая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 февраля в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
7 февраля в 17:00 встречаются Кривбасс Кривой Рог и команда Лиепая из Латвии.
Кривбасс проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.
Игра проходит в футбольном центре в испанском городе Сан-Педро-дель-Пинатар.
Криворожский Кривбасс занимает 5-е место в УПЛ (26 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Обновлено. Видеотрансляция матча не проводится
Видеотрансляции товарищеских поединков Кривбасса проводит телеканал УПЛ-ТВ
Анонс матча
