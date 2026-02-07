Боруссия М

7 февраля, в 21 туре немецкой Бундеслиги сойдутся Боруссия Менхенгладбах – Байер. Начало матча запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Боруссия Менхенгладбах

В этом сезоне Гладбах не может похвастаться особыми успехами, так как занимает скромное 12 место в чемпионате, причем отрыв от зоны переходных матчей составляет всего три очка. А вот до еврокубков далеко, ведь отставание от топ-6 целых 14 очков. В последнем туре Боруссия расписала мировую в гостях с Вердером – 1:1, тот случай, когда немного не дотерпели, ведь соперник сравнял на 90+4 минуте. Серия без побед команды уже достигла четырех матчей, за этот период удалось набрать всего два очка.

Клубу сейчас важно закрепиться в середине турнирной таблицы, избежав борьбы за выживание. Сразу шестеро футболистов не смогут выйти на поле из-за повреждений.

Байер

«Фармацевты» проводят неплохой сезон, хотя никто бы не удивился провалу. Команда идет шестой в чемпионате отставание от первого квартета составляет 4 очка, при этом есть игра в запасе. На этой неделе Байер обыграл дома в Кубке Германии Санкт-Паули – 3:0, что позволило пробиться в полуфинал турнира.

В последнем туре удалось обыграть на выезде Айнтрахт со счетом 3:1. Также команда неплохо себя проявила в Лиге чемпионов, где пробилась в 1/16 финала, где сыграет против Олимпиакоса. Травмы не позволят сыграть четверым футболистам.

Личные встречи

В очном противостоянии первого круга команды не смогли определить победителя – 1:1, Гладбах сравнял счет на 90+2 минуте. Байер не уступает сопернику в очных противостояниях уже 15 матчей кряду.

Прогноз

На бумаге гости фавориты, хотя это один из тех матчей, где стоит ожидать игры на три результата. Обе команды мотивированы, так что будут нацелены на победу. Я думаю, матч пройдет на встречных курсах, многое будет зависеть от реализации моментов. Вполне рабочей здесь выглядит ставка на обмен забитыми мячами за 1,55.