Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Боруссия Менхенгладбах – Байер. Прогноз и анонс на матч Бундеслиги
Чемпионат Германии
Боруссия М
07.02.2026 19:30 - : -
Байер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
07 февраля 2026, 16:47 | Обновлено 07 февраля 2026, 16:48
Боруссия Менхенгладбах – Байер. Прогноз и анонс на матч Бундеслиги

Поединок пройдет 7 февраля в 19:30 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

7 февраля, в 21 туре немецкой Бундеслиги сойдутся Боруссия Менхенгладбах – Байер. Начало матча запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Боруссия Менхенгладбах

В этом сезоне Гладбах не может похвастаться особыми успехами, так как занимает скромное 12 место в чемпионате, причем отрыв от зоны переходных матчей составляет всего три очка. А вот до еврокубков далеко, ведь отставание от топ-6 целых 14 очков. В последнем туре Боруссия расписала мировую в гостях с Вердером – 1:1, тот случай, когда немного не дотерпели, ведь соперник сравнял на 90+4 минуте. Серия без побед команды уже достигла четырех матчей, за этот период удалось набрать всего два очка.

Клубу сейчас важно закрепиться в середине турнирной таблицы, избежав борьбы за выживание. Сразу шестеро футболистов не смогут выйти на поле из-за повреждений.

Байер

«Фармацевты» проводят неплохой сезон, хотя никто бы не удивился провалу. Команда идет шестой в чемпионате отставание от первого квартета составляет 4 очка, при этом есть игра в запасе. На этой неделе Байер обыграл дома в Кубке Германии Санкт-Паули – 3:0, что позволило пробиться в полуфинал турнира.

В последнем туре удалось обыграть на выезде Айнтрахт со счетом 3:1. Также команда неплохо себя проявила в Лиге чемпионов, где пробилась в 1/16 финала, где сыграет против Олимпиакоса. Травмы не позволят сыграть четверым футболистам.

Личные встречи

В очном противостоянии первого круга команды не смогли определить победителя – 1:1, Гладбах сравнял счет на 90+2 минуте. Байер не уступает сопернику в очных противостояниях уже 15 матчей кряду.

Прогноз

На бумаге гости фавориты, хотя это один из тех матчей, где стоит ожидать игры на три результата. Обе команды мотивированы, так что будут нацелены на победу. Я думаю, матч пройдет на встречных курсах, многое будет зависеть от реализации моментов. Вполне рабочей здесь выглядит ставка на обмен забитыми мячами за 1,55.

Прогноз Sport.ua
Боруссия М
7 февраля 2026 -
19:30
Байер
Обе команды забьют 1.55
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Португалия – Испания. Прогноз и анонс на финал Евро-2026
Ланс – Ренн. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Дженоа – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
чемпионат Германии по футболу Бундеслига Боруссия Менхенгладбах Байер прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
