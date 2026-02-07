Испания07 февраля 2026, 18:00 | Обновлено 07 февраля 2026, 18:05
Барселона – Мальорка. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 23-го тура чемпионата Испании
7 февраля в рамках 23-го тура чемпионата Испании встретились каталонская «Барселона» и «Мальорка».
Поединок принимает стадион «Камп Ноу» в Барселоне.
Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7
Чемпионат Испании. 23-й тур
Барселона – Мальорка – 1:0
Голы: Левандовски, 29
