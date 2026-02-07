Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
07 февраля 2026, 18:00 | Обновлено 07 февраля 2026, 18:05


Барселона – Мальорка. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 23-го тура чемпионата Испании

Барселона – Мальорка. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

7 февраля в рамках 23-го тура чемпионата Испании встретились каталонская «Барселона» и «Мальорка».

Поединок принимает стадион «Камп Ноу» в Барселоне.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Чемпионат Испании. 23-й тур

Барселона – Мальорка – 1:0

Голы: Левандовски, 29

Барселона Барселона - Мальорка Мальорка Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Роберт Левандовски
