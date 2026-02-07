Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  С дублем Дьекереша. Арсенал разбил Сандерленд и закрепился на вершине АПЛ
07 февраля 2026, 18:56 | Обновлено 07 февраля 2026, 19:00
С дублем Дьекереша. Арсенал разбил Сандерленд и закрепился на вершине АПЛ

Также голом в составе лондонского гранда отличился Субименди

Getty Images/Global Images Ukraine. Арсенал

«Арсенал» обыграл «Сандерленд» в поединке 25-го тура чемпионата Англии.

Встречу принимал стадион «Эмирейтс». Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Хозяева поля добыли ожидаемую победу: в первой 45-минутке отличился Субименди, а во второй дубль оформил Дьокереш.

С 56 очками «Арсенал» лидирует в АПЛ, имея отрыв от «Манчестер Сити» в 9 очков, но у «горожан» имеется игра в запасе. «Сандерленд» с 36 пунктами – девятый.

Чемпионат Англии. 25-й тур

Арсенал – Сандерленд – 3:0

Голы: Субименди, 42, Дьекереш, 66, 90+3

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

Сандерленд Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виктор Дьекереш Мартин Субименди
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
