С дублем Дьекереша. Арсенал разбил Сандерленд и закрепился на вершине АПЛ

«Арсенал» обыграл «Сандерленд» в поединке 25-го тура чемпионата Англии.

Встречу принимал стадион «Эмирейтс». Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по Киеву.

Хозяева поля добыли ожидаемую победу: в первой 45-минутке отличился Субименди, а во второй дубль оформил Дьокереш.

С 56 очками «Арсенал» лидирует в АПЛ, имея отрыв от «Манчестер Сити» в 9 очков, но у «горожан» имеется игра в запасе. «Сандерленд» с 36 пунктами – девятый.

Чемпионат Англии. 25-й тур

Арсенал – Сандерленд – 3:0

Голы: Субименди, 42, Дьекереш, 66, 90+3

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.