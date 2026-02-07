С дублем Дьекереша. Арсенал разбил Сандерленд и закрепился на вершине АПЛ
Также голом в составе лондонского гранда отличился Субименди
«Арсенал» обыграл «Сандерленд» в поединке 25-го тура чемпионата Англии.
Встречу принимал стадион «Эмирейтс». Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по Киеву.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Хозяева поля добыли ожидаемую победу: в первой 45-минутке отличился Субименди, а во второй дубль оформил Дьокереш.
С 56 очками «Арсенал» лидирует в АПЛ, имея отрыв от «Манчестер Сити» в 9 очков, но у «горожан» имеется игра в запасе. «Сандерленд» с 36 пунктами – девятый.
Чемпионат Англии. 25-й тур
Арсенал – Сандерленд – 3:0
Голы: Субименди, 42, Дьекереш, 66, 90+3
Фото матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр будет драться против Рико Верховена
Все из-за критики Лужного в своей автобиографии