Тренер Эвертона Мойес оценил матч, в котором Миколенко забил автогол
«Ириски» в тяжелом матче победили «Фулхэм»
Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес прокомментировал матч 25-го тура чемпиона Англии по футболу, в котором «Эвертон» победил «Фулхэм» (2:1).
«Мы провели беседу с игроками в перерыве матча. У нас собралась действительно хорошая группа футболистов, которые отреагировали и одержали важную победу», – сказал Мойес
В стартовом составе «Эвертона» матча вышел украинец Виталий Миколенко, который на 18-й минуте забил автогол, а на 75-й отдал результативную передачу.
Мойес, в свою очередь, наблюдал за матчем с трибун, поскольку отбывал одноматчевую дисквалификацию.
