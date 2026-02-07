Тренер Эвертона Мойес оценил матч, в котором Миколенко забил автогол

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес прокомментировал матч 25-го тура чемпиона Англии по футболу, в котором «Эвертон» победил «Фулхэм» (2:1).

«Мы провели беседу с игроками в перерыве матча. У нас собралась действительно хорошая группа футболистов, которые отреагировали и одержали важную победу», – сказал Мойес

В стартовом составе «Эвертона» матча вышел украинец Виталий Миколенко, который на 18-й минуте забил автогол, а на 75-й отдал результативную передачу.

Мойес, в свою очередь, наблюдал за матчем с трибун, поскольку отбывал одноматчевую дисквалификацию.