Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
07 февраля 2026, 20:13
Тренер Эвертона Мойес оценил матч, в котором Миколенко забил автогол

«Ириски» в тяжелом матче победили «Фулхэм»

Тренер Эвертона Мойес оценил матч, в котором Миколенко забил автогол
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Мойес

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес прокомментировал матч 25-го тура чемпиона Англии по футболу, в котором «Эвертон» победил «Фулхэм» (2:1).

«Мы провели беседу с игроками в перерыве матча. У нас собралась действительно хорошая группа футболистов, которые отреагировали и одержали важную победу», – сказал Мойес

В стартовом составе «Эвертона» матча вышел украинец Виталий Миколенко, который на 18-й минуте забил автогол, а на 75-й отдал результативную передачу.

Мойес, в свою очередь, наблюдал за матчем с трибун, поскольку отбывал одноматчевую дисквалификацию.

Дэвид Мойес Эвертон Фулхэм чемпионат Англии по футболу автогол Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Фулхэм - Эвертон
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Эвертон
