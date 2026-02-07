Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир УПЛ сменил клуб
Украина. Премьер лига
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир УПЛ сменил клуб

Бабукарр Фаал продолжит карьеру в «Карпатах»

ФК Карпаты. Бабукаар Фаал

Гамбийский нападающий Бабукаар Фаал перебрался из «Руха» в «Карпаты». Об этом сообщает пресс-служба «львов».

Срок соглашения между 22-летним футболистом и львовским клубом не разглашается.

В текущем сезоне Бабуаар Фаал провел 17 матчей в Украинской Премьер-лиге, в которых успел отличиться семью забитыми мячами и одной голевой передачей. Больше в чемпионате не забил никто, с ним на уровне Проспер Оба, Филипп Будковский, Егор Твердохлеб, Николай Гайдучик и Юрий Климчук.

Ранее сообщалось о том, что в «Карпатах» переизберут капитана после инцидента на сборах.

Lesovij7
Рух-карпати-рух-карпати це норм, два клуби які попри обіцянки не злилися грають в одній лізі і тусують склади. Це можливо тільки в Україні
