ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир УПЛ сменил клуб

Гамбийский нападающий Бабукаар Фаал перебрался из «Руха» в «Карпаты». Об этом сообщает пресс-служба «львов».

Срок соглашения между 22-летним футболистом и львовским клубом не разглашается.

В текущем сезоне Бабуаар Фаал провел 17 матчей в Украинской Премьер-лиге, в которых успел отличиться семью забитыми мячами и одной голевой передачей. Больше в чемпионате не забил никто, с ним на уровне Проспер Оба, Филипп Будковский, Егор Твердохлеб, Николай Гайдучик и Юрий Климчук.

