Брайтон – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Матч начнется 8 февраля в 16:00 по Киеву
В воскресенье, 8 февраля, состоится поединок 25-го тура чемпионата Англии между «Брайтоном» и «Кристалл Пэлас». По киевскому времени игра начнется в 16:00.
Брайтон
Несмотря на уверенное начало сезона, сейчас коллектив находится не в самой лучшей форме. За 24 тура Премьер-лиги коллективу удалось получить только 31 балл, что сейчас позволяет ему находиться на 13-й строчке турнирной таблицы. И от зоны вылета, и от топ-5 коллектив отделяет 10 очков.
В Кубке Англии «чайки» выбили «МЮ» и квалифицировались в 1/16 финала, где встретятся с «Ливерпулем».
Кристал Пэлас
Для «орлов» начало сезона также было отличным, но сейчас коллектив находится в очень плохих кондициях. В общей сложности, за 24 тура Премьер-лиги клубу удалось набрать 29 зачетных пунктов, которые теперь позволяют занимать 15-ю строчку турнирной таблицы. От зоны вылета «Кристалл Пэлас» оторвался всего на 6 баллов. Из Кубка Англии лондонцы вылетели на стадии 1/32 финала от полупрофессионального «Максфилда».
Не слишком уверенно англичане выступили и в Лиге конференций, где клуб занял лишь 10-ю строчку общего зачета, но все равно прошел в плей-офф.
Личные встречи
В последних пяти играх между клубами небольшое преимущество имеют «орлы». За этот отрезок клуб одержал 2 победы, столько же игр завершилось вничью, а в 1 матче выиграл «Брайтон».
Интересные факты
- Безвыигрышная серия «Кристалл Пэлас» продолжается уже 12 матчей подряд.
- В последних 12 поединках «Брайтон» победил всего дважды.
- «Кристал Пэлас» не может сохранить ворота сухими 4 игры подряд, «Брайтон» – 5 матчей.
Прогноз
Обе команды находятся в плохой форме, поэтому определить сильнее будет сложно. Но у клубов сейчас есть очевидные проблемы в обороне, поэтому я и поставлю на «обе забьют» (коэффициент 1.68 по линии БК betking).
16:00
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок пройдет 7 февраля в 22:05 по Киеву
В составе «красных дьяволов» забивали Бриан Мбемо и Бруну Фернандеш