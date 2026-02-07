В воскресенье, 8 февраля, состоится поединок 25-го тура чемпионата Англии между «Брайтоном» и «Кристалл Пэлас». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Брайтон

Несмотря на уверенное начало сезона, сейчас коллектив находится не в самой лучшей форме. За 24 тура Премьер-лиги коллективу удалось получить только 31 балл, что сейчас позволяет ему находиться на 13-й строчке турнирной таблицы. И от зоны вылета, и от топ-5 коллектив отделяет 10 очков.

В Кубке Англии «чайки» выбили «МЮ» и квалифицировались в 1/16 финала, где встретятся с «Ливерпулем».

Кристал Пэлас

Для «орлов» начало сезона также было отличным, но сейчас коллектив находится в очень плохих кондициях. В общей сложности, за 24 тура Премьер-лиги клубу удалось набрать 29 зачетных пунктов, которые теперь позволяют занимать 15-ю строчку турнирной таблицы. От зоны вылета «Кристалл Пэлас» оторвался всего на 6 баллов. Из Кубка Англии лондонцы вылетели на стадии 1/32 финала от полупрофессионального «Максфилда».

Не слишком уверенно англичане выступили и в Лиге конференций, где клуб занял лишь 10-ю строчку общего зачета, но все равно прошел в плей-офф.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами небольшое преимущество имеют «орлы». За этот отрезок клуб одержал 2 победы, столько же игр завершилось вничью, а в 1 матче выиграл «Брайтон».

Интересные факты

Безвыигрышная серия «Кристалл Пэлас» продолжается уже 12 матчей подряд.

В последних 12 поединках «Брайтон» победил всего дважды.

«Кристал Пэлас» не может сохранить ворота сухими 4 игры подряд, «Брайтон» – 5 матчей.

Прогноз

Обе команды находятся в плохой форме, поэтому определить сильнее будет сложно. Но у клубов сейчас есть очевидные проблемы в обороне, поэтому я и поставлю на «обе забьют» (коэффициент 1.68 по линии БК betking).