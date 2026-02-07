Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брайтон – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Брайтон
08.02.2026 16:00 - : -
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
07 февраля 2026, 21:24 | Обновлено 07 февраля 2026, 21:47
11
0

Брайтон – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 8 февраля в 16:00 по Киеву

07 февраля 2026, 21:24 | Обновлено 07 февраля 2026, 21:47
11
0
Брайтон – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Брайтон

В воскресенье, 8 февраля, состоится поединок 25-го тура чемпионата Англии между «Брайтоном» и «Кристалл Пэлас». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Брайтон

Несмотря на уверенное начало сезона, сейчас коллектив находится не в самой лучшей форме. За 24 тура Премьер-лиги коллективу удалось получить только 31 балл, что сейчас позволяет ему находиться на 13-й строчке турнирной таблицы. И от зоны вылета, и от топ-5 коллектив отделяет 10 очков.

В Кубке Англии «чайки» выбили «МЮ» и квалифицировались в 1/16 финала, где встретятся с «Ливерпулем».

Кристал Пэлас

Для «орлов» начало сезона также было отличным, но сейчас коллектив находится в очень плохих кондициях. В общей сложности, за 24 тура Премьер-лиги клубу удалось набрать 29 зачетных пунктов, которые теперь позволяют занимать 15-ю строчку турнирной таблицы. От зоны вылета «Кристалл Пэлас» оторвался всего на 6 баллов. Из Кубка Англии лондонцы вылетели на стадии 1/32 финала от полупрофессионального «Максфилда».

Не слишком уверенно англичане выступили и в Лиге конференций, где клуб занял лишь 10-ю строчку общего зачета, но все равно прошел в плей-офф.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами небольшое преимущество имеют «орлы». За этот отрезок клуб одержал 2 победы, столько же игр завершилось вничью, а в 1 матче выиграл «Брайтон».

Интересные факты

  • Безвыигрышная серия «Кристалл Пэлас» продолжается уже 12 матчей подряд.
  • В последних 12 поединках «Брайтон» победил всего дважды.
  • «Кристал Пэлас» не может сохранить ворота сухими 4 игры подряд, «Брайтон» – 5 матчей.

Прогноз

Обе команды находятся в плохой форме, поэтому определить сильнее будет сложно. Но у клубов сейчас есть очевидные проблемы в обороне, поэтому я и поставлю на «обе забьют» (коэффициент 1.68 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Брайтон
8 февраля 2026 -
16:00
Кристал Пэлас
Обе забьют 1.68 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Давид Райя в 42-й раз в составе Арсенала сыграл сухой матч в АПЛ
Исторично. Арсенал впервые с 2004 года имеет +9 очков преимущества
Ливерпуль – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Брайтон Кристал Пэлас прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нант – Лион. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Футбол | 07 февраля 2026, 20:48 0
Нант – Лион. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Нант – Лион. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок пройдет 7 февраля в 22:05 по Киеву

Манчестер Юнайтед одолел Тоттенхэм, который с 29 минуты играл в меньшинстве
Футбол | 07 февраля 2026, 16:27 7
Манчестер Юнайтед одолел Тоттенхэм, который с 29 минуты играл в меньшинстве
Манчестер Юнайтед одолел Тоттенхэм, который с 29 минуты играл в меньшинстве

В составе «красных дьяволов» забивали Бриан Мбемо и Бруну Фернандеш

Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
Футбол | 07.02.2026, 03:02
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
Футбол | 07.02.2026, 08:55
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
Игрок объяснил, почему покинул Шахтер и уехал играть к предателю Украины
Футбол | 07.02.2026, 05:32
Игрок объяснил, почему покинул Шахтер и уехал играть к предателю Украины
Игрок объяснил, почему покинул Шахтер и уехал играть к предателю Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Чемпионат Европы: финал и матч за третье место
Чемпионат Европы: финал и матч за третье место
06.02.2026, 20:24
Футзал
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
07.02.2026, 08:34 6
Бокс
Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу
Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу
06.02.2026, 05:02 4
Футбол
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
06.02.2026, 08:42 86
Футбол
КВАРЦЯНЫЙ: «Царство небесное, погиб, его хотели сильные европейские клубы»
КВАРЦЯНЫЙ: «Царство небесное, погиб, его хотели сильные европейские клубы»
06.02.2026, 08:18 2
Футбол
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
07.02.2026, 08:12 6
Футбол
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
07.02.2026, 10:22 5
Футбол
Энтони Джошуа выбрал боксера, который победил бы Усика и братьев Кличко
Энтони Джошуа выбрал боксера, который победил бы Усика и братьев Кличко
06.02.2026, 04:44
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем