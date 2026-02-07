Миколенко забил в свои, но исправился. Виталий спас матч для Эвертона
Эвертон вырвал победу в матче с Фулхэмом
В субботу, 7 февраля, прошел матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Фулхэм» и «Эвертон».
Команды сыграли на стадионе «Крейвен Коттедж» в Лондоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В стартовом составе «ирисок» вышел украинец Виталий Миколенко, который вернулся после травмы. Первый тайм украинцу стоит забыть – Виталий забил в свои ворота на 18-й минуте.
Миколенко исправился во втором тайме, ассистировав на 76-й минуте Кирнану Дьюсбери-Холлу, который сравнял счет. Подопечные Мойеса сумели вырвать победу на 83-й минуте – забил Джейк О'Брайен.
В параллельных матчах игрового дня «Вест Хэм» обыграл «Бернли», а «Борнмут» сыграл вничью с «Астон Виллой».
АПЛ. 25-й тур.
Фулгем – Эвертон – 1:2
Голы: Миколенко, 18 (автогол) – Дьюсбери-Холл, 76, О'Брайен, 83.
Бернли – Вест Хэм – 0:2
Голы: Саммервилл, 13, Кастельянос, 26.
Борнмут – Астон Вилла – 1:1
Голы: Райн, 55 – Роджерс, 22.
FT. YESSSS!!! Another big three points on the road! UTFT!!!!! 💙— Everton (@Everton) February 7, 2026
[1-2] #FULEVE pic.twitter.com/VKPc0ArRif
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Все из-за критики Лужного в своей автобиографии
В составе «красных дьяволов» забивали Бриан Мбемо и Бруну Фернандеш
Автори дивились два різні матчі чи продовжують змагатись " Тупий і ще тупіший"?