Миколенко забил в свои, но исправился. Виталий спас матч для Эвертона

В субботу, 7 февраля, прошел матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Фулхэм» и «Эвертон».

Команды сыграли на стадионе «Крейвен Коттедж» в Лондоне.

В стартовом составе «ирисок» вышел украинец Виталий Миколенко, который вернулся после травмы. Первый тайм украинцу стоит забыть – Виталий забил в свои ворота на 18-й минуте.

Миколенко исправился во втором тайме, ассистировав на 76-й минуте Кирнану Дьюсбери-Холлу, который сравнял счет. Подопечные Мойеса сумели вырвать победу на 83-й минуте – забил Джейк О'Брайен.

В параллельных матчах игрового дня «Вест Хэм» обыграл «Бернли», а «Борнмут» сыграл вничью с «Астон Виллой».

АПЛ. 25-й тур.

Фулгем – Эвертон – 1:2

Голы: Миколенко, 18 (автогол) – Дьюсбери-Холл, 76, О'Брайен, 83.

Бернли – Вест Хэм – 0:2

Голы: Саммервилл, 13, Кастельянос, 26.

Борнмут – Астон Вилла – 1:1

Голы: Райн, 55 – Роджерс, 22.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ