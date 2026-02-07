Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Миколенко забил в свои, но исправился. Виталий спас матч для Эвертона
07 февраля 2026, 18:57 | Обновлено 07 февраля 2026, 19:17
Миколенко забил в свои, но исправился. Виталий спас матч для Эвертона

Эвертон вырвал победу в матче с Фулхэмом

07 февраля 2026, 18:57 | Обновлено 07 февраля 2026, 19:17
Миколенко забил в свои, но исправился. Виталий спас матч для Эвертона
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В субботу, 7 февраля, прошел матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Фулхэм» и «Эвертон».

Команды сыграли на стадионе «Крейвен Коттедж» в Лондоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В стартовом составе «ирисок» вышел украинец Виталий Миколенко, который вернулся после травмы. Первый тайм украинцу стоит забыть – Виталий забил в свои ворота на 18-й минуте.

Миколенко исправился во втором тайме, ассистировав на 76-й минуте Кирнану Дьюсбери-Холлу, который сравнял счет. Подопечные Мойеса сумели вырвать победу на 83-й минуте – забил Джейк О'Брайен.

В параллельных матчах игрового дня «Вест Хэм» обыграл «Бернли», а «Борнмут» сыграл вничью с «Астон Виллой».

АПЛ. 25-й тур.

Фулгем – Эвертон – 1:2
Голы: Миколенко, 18 (автогол) – Дьюсбери-Холл, 76, О'Брайен, 83.

Бернли – Вест Хэм – 0:2
Голы: Саммервилл, 13, Кастельянос, 26.

Борнмут – Астон Вилла – 1:1
Голы: Райн, 55 – Роджерс, 22.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Кирнан Дьюсбери-Холл Джейк О’Брайен Виталий Миколенко автогол Эвертон Фулхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Фулхэм - Эвертон Астон Вилла Бернли Вест Хэм Борнмут
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
