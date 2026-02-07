Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Барселона
07.02.2026 17:15 – FT 3 : 0
Мальорка
Испания
07 февраля 2026, 19:29 | Обновлено 07 февраля 2026, 19:31
Красивый гол Ямаля. Барселона дома обыграла Мальорку

«Сине-гранатовые» продолжают лидировать в Ла Лиге

Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона

«Барселона» обыграла «Мальорку» в поединке чемпионата Испании.

Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Подопечные Ханса-Дитера Флика добыли победу со счетом 3:0 благодаря голам Левандовски, Ямаля и Берналя. Особенно красивый гол забил Ламин, отличившись ударом из-за штрафной площади.

С 58 очками «Барселона» идет первой в Ла Лиге, имея отрыв от «Реала» в четыре пункта. «Мальорка» с 24 очками – 15-я.

Чемпионат Испании. 23-й тур

Барселона – Мальорка – 3:0

Голы: Левандовски, 29, Ямаль, 61, Берналь, 83

Фото матча:

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Комментарии 0
