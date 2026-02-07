Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Украинский легионер забил в третьем матче подряд
07 февраля 2026, 20:28 | Обновлено 07 февраля 2026, 20:29
Теперь Николай Кухаревич отличился в официальном поединке

ФК Слован. Николай Кухаревич

24-летний украинский нападающий «Слована», Николай Кухаревич, отличился забитым мячом в третьем матче подряд.

Форвард вышел в стартовом составе на матч 19-го тура чемпионата Словакии против «ДАК 1904» и уже в первом тайме записал на свой счёт гол.

Под занавес поединка арбитр назначил пенальти в пользу «Слована», который Николай уверенно реализовал.

До этого Кухаревич по одному разу отличался в двух товарищеских матчах на сборах.

