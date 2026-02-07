Известна оценка Миколенко за автогол и ассист в матче-триллере Эвертона

В субботу, 7 февраля, в матче 25-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» принимал «Эвертон» (1:2) на стадионе «Крейвен Коттедж» в Лондоне.

В стартовом составе гостей вышел украинец Виталий Миколенко, который вернулся после травмы. Первый тайм для защитника сложился неудачно — на 18-й минуте он срезал мяч в собственные ворота. Впрочем, после перерыва Миколенко реабилитировался, отдав результативную передачу на Кирнана Дьюсбери-Холла.

Авторитетный статистический портал WhoScored оценил выступление украинского футболиста в 6,4 балла. Главным героем матча был признан хавбек «ирисок» Джеймс Гарнер, получивший оценку 7,9 балла.

Оценки матча «Фулхэм» — «Эвертон»