Известна оценка Миколенко за автогол и ассист в матче-триллере Эвертона
«Ириски» вырвали победу в игре против «Фулгема»
В субботу, 7 февраля, в матче 25-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» принимал «Эвертон» (1:2) на стадионе «Крейвен Коттедж» в Лондоне.
В стартовом составе гостей вышел украинец Виталий Миколенко, который вернулся после травмы. Первый тайм для защитника сложился неудачно — на 18-й минуте он срезал мяч в собственные ворота. Впрочем, после перерыва Миколенко реабилитировался, отдав результативную передачу на Кирнана Дьюсбери-Холла.
Авторитетный статистический портал WhoScored оценил выступление украинского футболиста в 6,4 балла. Главным героем матча был признан хавбек «ирисок» Джеймс Гарнер, получивший оценку 7,9 балла.
Оценки матча «Фулхэм» — «Эвертон»
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный в прошлом тренер и футболист об Инфантино
Удалось победить соперника по чемпионату мира в Дивизионе 1A