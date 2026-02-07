Надежная защита Батагова. Трабзонспор разгромил соперника на выезде

7 февраля «Трабзонспор» в составе с украинцем Арсением Батаговым оформил уверенную победу в 21-м туре чемпионата Турции.

«Бордово-синие» отправились в гостевой матч против «Самсунспора» и разгромили соперника со счетом 3:0.

Арсений отыграл все 90 минут, продемонстрировав качественную игру в обороне. Другой украинец, Александр Зубков, пропустил матч из-за травмы.

В турнирной таблице «Трабзонспор» занимает третье место, имея в активе 45 баллов. А вот «Самсунспор» седьмой (30 очков).

Чемпионат Турции. 21-й тур, 7 февраля

«Самсунспор» – «Трабзонспор» – 0:3

Голы: Онуачу, 23, 81, Мучи, 90+1 (пен.)