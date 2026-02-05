УЕФА принял важное решение перед матчем Реала и Бенфики в Лиге чемпионов

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго пропустит матчи с «Бенфикой» в 1/16 финала лиги чемпионов. Об этом сообщает The Athetic.

По информации источника, в УЕФА приняли решение дисквалифицировать бразильца на два матча за оскорбления в адрес арбитра в поединке восьмого тура основного раунда со все той же «Бенфикой».

Первый поединок между «Бенфикой» и «Реалом» пройдет в Португалии 17 февраля в 22:00 по Киеву. Ответная игра в Мадриде запланирована на 25 февраля на 22:00 по Киеву.

В составе «Реала» выступает украинский вратарь Андрей Лунин. Цвета «Бенфики» защищают Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

