Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
05 февраля 2026, 20:26 | Обновлено 05 февраля 2026, 20:32
УЕФА принял важное решение перед матчем Реала и Бенфики в Лиге чемпионов

Оба поединка пропустит Родриго

УЕФА принял важное решение перед матчем Реала и Бенфики в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго пропустит матчи с «Бенфикой» в 1/16 финала лиги чемпионов. Об этом сообщает The Athetic.

По информации источника, в УЕФА приняли решение дисквалифицировать бразильца на два матча за оскорбления в адрес арбитра в поединке восьмого тура основного раунда со все той же «Бенфикой».

Первый поединок между «Бенфикой» и «Реалом» пройдет в Португалии 17 февраля в 22:00 по Киеву. Ответная игра в Мадриде запланирована на 25 февраля на 22:00 по Киеву.

В составе «Реала» выступает украинский вратарь Андрей Лунин. Цвета «Бенфики» защищают Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

Ранее сообщалось о том, что лучший тренер мира может возглавить «Реал» летом.

Бенфика Реал Мадрид Андрей Лунин Лига чемпионов Анатолий Трубин Георгий Судаков Бенфика - Реал Родриго Гоес дисквалификация
Даниил Кирияка Источник: The Athletic
