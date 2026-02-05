В Реале приняли решение по будущему Эндрика после суперигры за Лион

Мадридский «Реал» не будет продлевать аренду бразильского нападающего Эндрика в «Лионе». Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, в испанском гранде рассчитывают на 19-летнего футболиста в следующем сезоне. Арендное соглашение истекает летом 2026 года. В случае еще одного предложения по аренде, «ткачи» получат отказ.

В пяти матчах за «Лион» Эндрик успел отличиться пятью забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

