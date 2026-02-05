В Реале приняли решение по будущему Эндрика после суперигры за Лион

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
05 февраля 2026, 21:22 | Обновлено 05 февраля 2026, 22:09
Аренда бразильца в «Лионе» продлеваться не будет

Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

Мадридский «Реал» не будет продлевать аренду бразильского нападающего Эндрика в «Лионе». Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, в испанском гранде рассчитывают на 19-летнего футболиста в следующем сезоне. Арендное соглашение истекает летом 2026 года. В случае еще одного предложения по аренде, «ткачи» получат отказ.

В пяти матчах за «Лион» Эндрик успел отличиться пятью забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что УЕФА принял важное решение перед матчем «Реала» и «Бенфики» в Лиге чемпионов.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец, покинувший Шахтер зимой, нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр объявил о переходе талантливого полузащитника Динамо
Известно, намерен ли Атлетико отпустить Бруниньо в Шахтер
трансферы аренда игрока Реал Мадрид Лион трансферы Лиги 1 трансферы Ла Лиги Эндрик
Даниил Кирияка Источник: ESPN
