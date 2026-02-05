05.02.2026 22:00 - : -
Испания05 февраля 2026, 02:21 | Обновлено 05 февраля 2026, 02:22
9
0
Бетис – Атлетико Мадрид. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 1/4 финала Кубка состоится 5 февраля в 22:00 по киевскому времени
05 февраля 2026, 02:21 | Обновлено 05 февраля 2026, 02:22
9
0
В четверг, 5 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором встретятся «Бетис» и мадридский «Атлетико».
Игра пройдет в городе Севилья на стадионе «Эстадио де Ла Картуха».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Maincast TV.
Бетис – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 февраля 2026, 01:35 0
Допинг под контролем: признание девушки Винисиуса Жуниора
Футбол | 04 февраля 2026, 09:20 8
Сообщается, что украинец скоро вернется к тренировкам с командой
Футбол | 04.02.2026, 21:00
Биатлон | 04.02.2026, 10:11
Бокс | 04.02.2026, 15:45
Комментарии 0
Популярные новости
03.02.2026, 07:22 36
03.02.2026, 08:35 14
03.02.2026, 08:12 6
04.02.2026, 12:54 29
03.02.2026, 20:07 3
03.02.2026, 07:00
03.02.2026, 08:44 9
03.02.2026, 00:11 1