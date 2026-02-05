Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бетис – Атлетико Мадрид. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Испании
Бетис
05.02.2026 22:00 - : -
Атлетико Мадрид
Испания
05 февраля 2026, 02:21 | Обновлено 05 февраля 2026, 02:22
Бетис – Атлетико Мадрид. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 1/4 финала Кубка состоится 5 февраля в 22:00 по киевскому времени

Бетис – Атлетико Мадрид. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 5 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором встретятся «Бетис» и мадридский «Атлетико».

Игра пройдет в городе Севилья на стадионе «Эстадио де Ла Картуха».

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Maincast TV.

Бетис – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

📺 Видеотрансляция
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
