Игроки Реала выражают недовольство решениями Арбелоа
Напряжение в раздевалке мадридцев растет
Некоторые игроки мадридского «Реала» выражают недовольство методами работы нового наставника Альваро Арбелоа, информирует Cadena Ser.
За последнее время ряд шагов специалиста вызвал искреннее изумление у коллектива. Первый инцидент зафиксировали во время выезда к «Бенфике»: команда была озадачена тем, что Дани Себальос просидел весь матч в Лиссабоне на скамейке, тогда как на поле вышел Хорхе Сестеро. Футболисты открыто высказали свои претензии тренеру.
Второй примечательный случай произошел на «Сантьяго Бернабеу», из–за чего Арбелоа даже опоздал на общение с прессой. После игры против «Райо Вальекано» в раздевалке состоялся продолжительный и эмоциональный диалог, в ходе которого вскрылись серьезные тактические и технические противоречия между игроками и штабом.
Сейчас атмосфера в клубе характеризуется скепсисом по отношению к решениям тренера и разочарованием из–за отсутствия тактических инноваций. Часть футболистов, рассчитывавших на перемены после смены руководства, признаются, что чувствуют себя так, словно ими до сих пор руководит наставник молодежной команды «Кастилья».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Близнюк ожидает дебюта за главную команду киевлян Вячеслава Суркиса
Совет не будет рассматривать такой вариант