Игроки Реала выражают недовольство решениями Арбелоа

Некоторые игроки мадридского «Реала» выражают недовольство методами работы нового наставника Альваро Арбелоа, информирует Cadena Ser.

За последнее время ряд шагов специалиста вызвал искреннее изумление у коллектива. Первый инцидент зафиксировали во время выезда к «Бенфике»: команда была озадачена тем, что Дани Себальос просидел весь матч в Лиссабоне на скамейке, тогда как на поле вышел Хорхе Сестеро. Футболисты открыто высказали свои претензии тренеру.

Второй примечательный случай произошел на «Сантьяго Бернабеу», из–за чего Арбелоа даже опоздал на общение с прессой. После игры против «Райо Вальекано» в раздевалке состоялся продолжительный и эмоциональный диалог, в ходе которого вскрылись серьезные тактические и технические противоречия между игроками и штабом.

Сейчас атмосфера в клубе характеризуется скепсисом по отношению к решениям тренера и разочарованием из–за отсутствия тактических инноваций. Часть футболистов, рассчитывавших на перемены после смены руководства, признаются, что чувствуют себя так, словно ими до сих пор руководит наставник молодежной команды «Кастилья».