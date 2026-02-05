Ланс легко обыграл Труа и вышел в 1/4 финала Кубка Франции

В среду, 4 февраля 2026 года, состоялся матч 1/8 финала Кубка Франции между «Труа» и «Лансом».

Игра прошла на стадионе «Стад де л'Об» в Труа и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостевой команды.

Этой победой «Ланс» завоевал себе место в 1/4 финала турнира.

Кубок Франции 2025/26. 1/8 финала, 4 февраля

Труа – Ланс – 2:4

Голы: Аделин, 45+4, Рипар, 63 – Сотока, 41, Сима, 50, 58, Булатович, 52

