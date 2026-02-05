Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ланс легко обыграл Труа и вышел в 1/4 финала Кубка Франции
Кубок Франции
Труа
04.02.2026 22:00 – FT 2 : 4
Ланс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
05 февраля 2026, 01:35 | Обновлено 05 февраля 2026, 01:36
7
0

Ланс легко обыграл Труа и вышел в 1/4 финала Кубка Франции

Матч завершился со счетом 4:2

05 февраля 2026, 01:35 | Обновлено 05 февраля 2026, 01:36
7
0
Ланс легко обыграл Труа и вышел в 1/4 финала Кубка Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 4 февраля 2026 года, состоялся матч 1/8 финала Кубка Франции между «Труа» и «Лансом».

Игра прошла на стадионе «Стад де л'Об» в Труа и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостевой команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Этой победой «Ланс» завоевал себе место в 1/4 финала турнира.

Кубок Франции 2025/26. 1/8 финала, 4 февраля
Труа – Ланс – 2:4
Голы: Аделин, 45+4, Рипар, 63 – Сотока, 41, Сима, 50, 58, Булатович, 52

Видеообзор

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Рено Рипар (Труа).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Абдалла Сима (Ланс), асcист Флорен Сотока.
52’
ГОЛ ! Мяч забил Андрия Булатович (Ланс).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Абдалла Сима (Ланс), асcист Маттьё Юдоль.
45’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Аделин (Труа), асcист Noah Donkor.
41’
ГОЛ ! Мяч забил Флорен Сотока (Ланс), асcист Маттьё Юдоль.
По теме:
Интер – Торино – 2:1. Голы-близнецы. Видеообзор матча
Лион – Лаваль – 2:0. Пушка Эндрика. Видео голов и обзор
Пока без Яремчука. Лион пробился в четвертьфинал Кубка Франции
Ланс Труа Флориан Сотока Абдалла Сима Кубок Франции по футболу видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Футбол | 04 февраля 2026, 09:20 7
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии

Сообщается, что украинец скоро вернется к тренировкам с командой

Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Бокс | 04 февраля 2026, 15:45 0
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»

Боксер не хочет обсуждать Фьюри

В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
Футбол | 04.02.2026, 20:41
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
Юрген Клопп готов выгнать четырех игроков Реала, если возглавит клуб
Футбол | 05.02.2026, 00:28
Юрген Клопп готов выгнать четырех игроков Реала, если возглавит клуб
Юрген Клопп готов выгнать четырех игроков Реала, если возглавит клуб
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
Бокс | 04.02.2026, 05:02
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
04.02.2026, 04:02 5
Бокс
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
04.02.2026, 07:59 1
Футбол
Динамо вылетело из Юношеской Лиги УЕФА, проиграв Атлетико в 1/16 финала
Динамо вылетело из Юношеской Лиги УЕФА, проиграв Атлетико в 1/16 финала
04.02.2026, 12:54 29
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
04.02.2026, 06:42 3
Бокс
Турки Аль-Шейх выступил с публичным заявлением об Усике
Турки Аль-Шейх выступил с публичным заявлением об Усике
03.02.2026, 07:00
Бокс
Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
03.02.2026, 20:07 3
Футбол
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
03.02.2026, 08:35 14
Футбол
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
03.02.2026, 10:49 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем