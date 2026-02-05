Франция05 февраля 2026, 01:35 | Обновлено 05 февраля 2026, 01:36
Ланс легко обыграл Труа и вышел в 1/4 финала Кубка Франции
Матч завершился со счетом 4:2
В среду, 4 февраля 2026 года, состоялся матч 1/8 финала Кубка Франции между «Труа» и «Лансом».
Игра прошла на стадионе «Стад де л'Об» в Труа и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостевой команды.
Этой победой «Ланс» завоевал себе место в 1/4 финала турнира.
Кубок Франции 2025/26. 1/8 финала, 4 февраля
Труа – Ланс – 2:4
Голы: Аделин, 45+4, Рипар, 63 – Сотока, 41, Сима, 50, 58, Булатович, 52
Видеообзор
События матча
63’
ГОЛ ! Мяч забил Рено Рипар (Труа).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Абдалла Сима (Ланс), асcист Флорен Сотока.
52’
ГОЛ ! Мяч забил Андрия Булатович (Ланс).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Абдалла Сима (Ланс), асcист Маттьё Юдоль.
45’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Аделин (Труа), асcист Noah Donkor.
41’
ГОЛ ! Мяч забил Флорен Сотока (Ланс), асcист Маттьё Юдоль.
