Баскский характер. Атлетик и Сосьедад вышли в полуфинал Кубка Испании

В среду, 4 февраля, завершились 2 матча 1/4 финала Кубка Испании.

Реал Сосьедад и Атлетик вышли в полуфинал турнира. Обе команды представляют баскский регион.

Реал Сосьедад по состоянию на 75-ю минуту проигрывал Алавесу 1:2, но в течение следующих 5 минут забил дважды и вышел в полуфинал кубка.

Атлетик свою путевку в 1/2 финала вырвал благодаря голу Иньяки Уильямса в ворота Валенсии на 90+6-й минуте матча

Кубок Испании 2025/26. 1/4 финала, 4 февраля

Алавес – Реал Сосьедад – 2:3

Голы: Реббаш, 8, Мартинес, 29 (пен.) – Оярсабаль, 15, Гедеш, 76, Оскарссон, 80

Нереализованный пенальти: Мартинес, 67 (Алавес)

Валенсия – Атлетик – 1:2

Голы: Садик, 35 – Садик, 26 (автогол), Иньяки Уильямс, 90+6

Нереализованный пенальти: Хаурегисар, 75 (Атлетик)