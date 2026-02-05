Баскский характер. Атлетик и Сосьедад вышли в полуфинал Кубка Испании
Завершились 2 матча 1/4 финала Кубка Испании
В среду, 4 февраля, завершились 2 матча 1/4 финала Кубка Испании.
Реал Сосьедад и Атлетик вышли в полуфинал турнира. Обе команды представляют баскский регион.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Реал Сосьедад по состоянию на 75-ю минуту проигрывал Алавесу 1:2, но в течение следующих 5 минут забил дважды и вышел в полуфинал кубка.
Атлетик свою путевку в 1/2 финала вырвал благодаря голу Иньяки Уильямса в ворота Валенсии на 90+6-й минуте матча
Кубок Испании 2025/26. 1/4 финала, 4 февраля
Алавес – Реал Сосьедад – 2:3
Голы: Реббаш, 8, Мартинес, 29 (пен.) – Оярсабаль, 15, Гедеш, 76, Оскарссон, 80
Нереализованный пенальти: Мартинес, 67 (Алавес)
Валенсия – Атлетик – 1:2
Голы: Садик, 35 – Садик, 26 (автогол), Иньяки Уильямс, 90+6
Нереализованный пенальти: Хаурегисар, 75 (Атлетик)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Обозреватель Sport.ua вспоминает, как Украина выступала на зимних Олимпиадах
Близнюк ожидает дебюта за главную команду киевлян Вячеслава Суркиса