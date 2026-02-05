Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Баскский характер. Атлетик и Сосьедад вышли в полуфинал Кубка Испании
Кубок Испании
Валенсия
04.02.2026 22:00 – FT 1 : 2
Атлетик Бильбао
Испания
Баскский характер. Атлетик и Сосьедад вышли в полуфинал Кубка Испании

Завершились 2 матча 1/4 финала Кубка Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 4 февраля, завершились 2 матча 1/4 финала Кубка Испании.

Реал Сосьедад и Атлетик вышли в полуфинал турнира. Обе команды представляют баскский регион.

Реал Сосьедад по состоянию на 75-ю минуту проигрывал Алавесу 1:2, но в течение следующих 5 минут забил дважды и вышел в полуфинал кубка.

Атлетик свою путевку в 1/2 финала вырвал благодаря голу Иньяки Уильямса в ворота Валенсии на 90+6-й минуте матча

Кубок Испании 2025/26. 1/4 финала, 4 февраля

Алавес – Реал Сосьедад – 2:3
Голы: Реббаш, 8, Мартинес, 29 (пен.) – Оярсабаль, 15, Гедеш, 76, Оскарссон, 80
Нереализованный пенальти: Мартинес, 67 (Алавес)

Валенсия – Атлетик – 1:2
Голы: Садик, 35 – Садик, 26 (автогол), Иньяки Уильямс, 90+6
Нереализованный пенальти: Хаурегисар, 75 (Атлетик)

Бетис – Атлетико Мадрид. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дальше без Динамо. Определены участники 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА
Барса держит рекорд топ-5 лиг по количеству национальных кубковых трофеев
Атлетик Бильбао Реал Сосьедад Алавес Валенсия Кубок Испании по футболу Иньяки Уильямс Микель Оярсабаль Гонсалу Гедеш Умар Садик Тони Мартинес
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
