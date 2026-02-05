Интер и Торино определили полуфиналиста Кубка Италии
Миланцы одержали непростую победу во встрече
Миланский «Интер» пробился в полуфинал Кубка Италии, обыграв «Торино» в матче 1/4 финала со счетом 2:1.
Счет в встрече был открыт на 35-й минуте – отличился нападающий «Интера» Анж-Йоан Бонни. Сразу после перерыва хозяева удвоили преимущество: на 47-й минуте точный удар нанес полузащитник Анди Диуф. «Торино» сумел сократить отставание на 57-й минуте благодаря голу Сандро Куленовича, однако на большее туринцев не хватило.
Кубок Италии. Четвертьфинал.
Интер – Торино – 2:1
Голы: Бонни, 35, Диуф, 48 – Куленович, 57.
We've booked our spot in the Coppa Italia semi-finals 😍🔥 pic.twitter.com/CkRE8MdpL3— Inter ⭐⭐ (@Inter_en) February 4, 2026
