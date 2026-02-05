Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Интер и Торино определили полуфиналиста Кубка Италии
Кубок Италии
Интер Милан
04.02.2026 22:00 – FT 2 : 1
Торино
Италия
05 февраля 2026, 00:01
60
0

Интер и Торино определили полуфиналиста Кубка Италии

Миланцы одержали непростую победу во встрече

05 февраля 2026, 00:01 |
60
0
Интер и Торино определили полуфиналиста Кубка Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Интер – Торино

Миланский «Интер» пробился в полуфинал Кубка Италии, обыграв «Торино» в матче 1/4 финала со счетом 2:1.

Счет в встрече был открыт на 35-й минуте – отличился нападающий «Интера» Анж-Йоан Бонни. Сразу после перерыва хозяева удвоили преимущество: на 47-й минуте точный удар нанес полузащитник Анди Диуф. «Торино» сумел сократить отставание на 57-й минуте благодаря голу Сандро Куленовича, однако на большее туринцев не хватило.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кубок Италии. Четвертьфинал.

Интер – Торино – 2:1

Голы: Бонни, 35, Диуф, 48 – Куленович, 57.

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
