Интер и Торино определили полуфиналиста Кубка Италии

Миланский «Интер» пробился в полуфинал Кубка Италии, обыграв «Торино» в матче 1/4 финала со счетом 2:1.

Счет в встрече был открыт на 35-й минуте – отличился нападающий «Интера» Анж-Йоан Бонни. Сразу после перерыва хозяева удвоили преимущество: на 47-й минуте точный удар нанес полузащитник Анди Диуф. «Торино» сумел сократить отставание на 57-й минуте благодаря голу Сандро Куленовича, однако на большее туринцев не хватило.

Кубок Италии. Четвертьфинал.

Интер – Торино – 2:1

Голы: Бонни, 35, Диуф, 48 – Куленович, 57.