Фанатам итальянского гранда запретили посещать матчи Серии А

Болельщикам «Интера» ограничили посещение трех ближайших гостевых поединков в рамках Серии А. Данные санкции последовали за инцидентом, произошедшим в воскресенье, 1 февраля, когда во время выездной игры в голкипера «Кремонезе» Эмиля Аудеро была брошена петарда.

В итоге 29-летний вратарь получил травму ноги и временные проблемы со слухом на правое ухо.

«В связи с серьезными нарушениями порядка глава МВД распорядился наложить запрет на выезды фанатов «Интера» до 23 марта 2026 года. Также вводится вето на реализацию билетов на данные матчи для жителей Ломбардии.

Эта стратегия призвана гарантировать общественную безопасность и исключить новые инциденты, мешающие нормальному проведению соревнований», – отмечается в релизе Министерства внутренних дел Италии, который цитирует La Gazzetta dello Sport.

Стоит добавить, что эти ограничения не коснутся миланского дерби, запланированного на 8 марта. Следовательно, сторонники «нерадзурри» пропустят гостевые встречи против «Сассуоло», «Лечче» и «Фиорентины».