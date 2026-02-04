Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фанатам итальянского гранда запретили посещать матчи Серии А
Италия
04 февраля 2026, 05:32 | Обновлено 04 февраля 2026, 05:33
75
0

Фанатам итальянского гранда запретили посещать матчи Серии А

Эта стратегия призвана гарантировать общественную безопасность и исключить новые инциденты

04 февраля 2026, 05:32 | Обновлено 04 февраля 2026, 05:33
75
0
Фанатам итальянского гранда запретили посещать матчи Серии А
Скриншот из трансляции матча

Болельщикам «Интера» ограничили посещение трех ближайших гостевых поединков в рамках Серии А. Данные санкции последовали за инцидентом, произошедшим в воскресенье, 1 февраля, когда во время выездной игры в голкипера «Кремонезе» Эмиля Аудеро была брошена петарда.

В итоге 29-летний вратарь получил травму ноги и временные проблемы со слухом на правое ухо.

«В связи с серьезными нарушениями порядка глава МВД распорядился наложить запрет на выезды фанатов «Интера» до 23 марта 2026 года. Также вводится вето на реализацию билетов на данные матчи для жителей Ломбардии.

Эта стратегия призвана гарантировать общественную безопасность и исключить новые инциденты, мешающие нормальному проведению соревнований», – отмечается в релизе Министерства внутренних дел Италии, который цитирует La Gazzetta dello Sport.

Стоит добавить, что эти ограничения не коснутся миланского дерби, запланированного на 8 марта. Следовательно, сторонники «нерадзурри» пропустят гостевые встречи против «Сассуоло», «Лечче» и «Фиорентины».

По теме:
Аллегри рассказал, как Милан готовится к финальной части сезона
Болонья – Милан – 0:3. Лофтус-Чик, Нкунку, Рабьо. Видео голов и обзор матча
Гонка продолжается. Милан на выезде разгромил Болонью
Интер Милан Кремонезе Серия A болельщики скандал
Михаил Олексиенко Источник: La Gazzetta dello Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новости для Трубина и Судакова: Бенфика подписала экс-звезду АПЛ
Футбол | 03 февраля 2026, 11:21 1
Новости для Трубина и Судакова: Бенфика подписала экс-звезду АПЛ
Новости для Трубина и Судакова: Бенфика подписала экс-звезду АПЛ

Рахим Стерлинг продолжит карьеру в Лиссабоне

Тренер сборной Франции объяснил, почему Мбаппе позволено больше, чем другим
Футбол | 04 февраля 2026, 04:52 0
Тренер сборной Франции объяснил, почему Мбаппе позволено больше, чем другим
Тренер сборной Франции объяснил, почему Мбаппе позволено больше, чем другим

Дешам откровенно высказался о Килиане

Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Футбол | 03.02.2026, 07:22
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Михаил МУДРИК: «Бомж, ты будешь помнить это вечно»
Футбол | 03.02.2026, 22:01
Михаил МУДРИК: «Бомж, ты будешь помнить это вечно»
Михаил МУДРИК: «Бомж, ты будешь помнить это вечно»
Топ-10 трансферов закрывшегося зимнего окна-2026
Футбол | 03.02.2026, 15:00
Топ-10 трансферов закрывшегося зимнего окна-2026
Топ-10 трансферов закрывшегося зимнего окна-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
02.02.2026, 07:42 1
Бокс
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
03.02.2026, 08:12 3
Футбол
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
03.02.2026, 08:35 8
Футбол
«Спасибо, брат». Усик обратился к Турки Аль-Шейху
«Спасибо, брат». Усик обратился к Турки Аль-Шейху
02.02.2026, 16:13
Бокс
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
03.02.2026, 07:52 4
Бокс
Жирона закрыла двери для футболиста сборной Украины
Жирона закрыла двери для футболиста сборной Украины
02.02.2026, 06:42 1
Футбол
Игорь Суркис пообещал продать одного из лучших игроков Динамо
Игорь Суркис пообещал продать одного из лучших игроков Динамо
02.02.2026, 05:42 19
Футбол
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
02.02.2026, 15:42 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем