Украина. Премьер лига
03 февраля 2026, 18:57 |
Клуб УПЛ разыскивает звездного легионера. Футболист устроил демарш

Эрен Айдин самовольно покинул расположение «Вереса»

03 февраля 2026, 18:57 |
Клуб УПЛ разыскивает звездного легионера. Футболист устроил демарш
НК Верес. Эрен Айдин

Ровенский Верес выступил с официальным заявлением по поводу турецкого легионера Эрена Айдина, который самовольно покинул расположение «волков».

«Игрок ровенского Вереса Эрен Айдин самовольно покинул расположение команды

Футбольный клуб Верес сообщает, что сегодня утром футболист самовольно покинул расположение команды во время учебно-тренировочного сбора в Турции. Игрок не выходит на связь ни с руководством клуба, ни с медицинским штабом», – лаконично говорится в сообщении.

Айдин перебрался в Премьер-лигу в сентябре прошлого года из турецкого «Галатасарая» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне форвард провел десять матчей, в которых забил один гол и отдал три результативных передачи.

Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
C.Пеклов
Оштрафувати нах,накласти бан на трансфери,дискваліфікувати на пару років!
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Yaroslav Honchak
пішов у СЗЧ
Ответить
0
