Украина. Премьер лига

03 февраля 2026, 20:27
Украина. Премьер лига
03 февраля 2026, 20:27
0

АНТОНЕНКО: «Не знаю, почему соперник действовал именно так жестко»

Тренер «Оболони» прокомментировал спарринг с «Лиферингом»

Оболонь. Александр Антоненко

Главный тренер «Оболони» Александр Антоненко прокомментировал спарринг с «Лиферингом» (1:1) и состояние травмированных игроков.

– Матч с «Лиферингом» получился довольно напряженным и жестким – много стыков, борьбы и эмоций. В каком состоянии команда подошла к этой игре?

– У нас была четкая основная задача на этот матч – он рассматривался как этап подготовки, в частности с точки зрения нашего физического и функционального состояния. Не знаю, почему соперник действовал именно так жестко – возможно, у них была цель нас победить. У нас такой цели не было. Мы воспринимали эту игру исключительно как подготовку к чемпионату и набор физических кондиций.

– Во время матча произошли три вынужденные замены – Шевченко, Чех и Грисе. Что сейчас известно об их состоянии здоровья?

– Сейчас я не могу ничего конкретного сказать. Будет проведено обследование, и уже после этого вместе с врачами сможем говорить на эту тему более предметно.

– Это был четвертый спарринг на зимних сборах. Прибавила ли команда за это время, или все еще есть над чем работать?

– Нельзя сказать, что уже все идеально. Всегда есть над чем работать, и этот матч – не исключение. Повторюсь: каждый поединок мы рассматриваем исключительно как подготовку к чемпионату.

