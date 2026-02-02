Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Товарищеские матчи
Оболонь
01.02.2026 14:00 – FT 1 : 1
Лиферинг
Украина. Премьер лига
02 февраля 2026, 11:19 | Обновлено 02 февраля 2026, 11:20
Оболонь – Лиферинг – 1:1. Лях приносит ничью. Видео голов и обзор матча

«Оболонь» пропустила первой, но смогла отыграться

02 февраля 2026, 11:19 | Обновлено 02 февраля 2026, 11:20
Оболонь – Лиферинг – 1:1. Лях приносит ничью. Видео голов и обзор матча
ФК Оболонь. Тарас Лях

«Оболонь» продолжает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Турции. В воскресенье, 1 февраля, команда провела спарринг с австрийским клубом «Лиферинг».

«Лиферинг» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Австрии. После первой части сезона команда идет на седьмом месте.

Австрийский клуб открыл счет в поединке. Но «Оболонь» смогла собраться и отыгралась на 32-й минуте.

Автором забитого мача стал Тарас Лях. Игрок «Оболони» ударом головой замкнул навес с левого фланга. Во втором тайме команды голов не забивали.

Товарищеский матч. Турция. 1 февраля. 14:00

«Оболонь» (Украина) – «Лиферинг» (Австрия) – 1:1

Голы: Лях, 32 – гол

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

товарищеские матчи Оболонь Киев Лиферинг УПЛ Тарас Лях
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
