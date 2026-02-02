Оболонь – Лиферинг – 1:1. Лях приносит ничью. Видео голов и обзор матча
«Оболонь» пропустила первой, но смогла отыграться
«Оболонь» продолжает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Турции. В воскресенье, 1 февраля, команда провела спарринг с австрийским клубом «Лиферинг».
«Лиферинг» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Австрии. После первой части сезона команда идет на седьмом месте.
Австрийский клуб открыл счет в поединке. Но «Оболонь» смогла собраться и отыгралась на 32-й минуте.
Автором забитого мача стал Тарас Лях. Игрок «Оболони» ударом головой замкнул навес с левого фланга. Во втором тайме команды голов не забивали.
Товарищеский матч. Турция. 1 февраля. 14:00
«Оболонь» (Украина) – «Лиферинг» (Австрия) – 1:1
Голы: Лях, 32 – гол
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
