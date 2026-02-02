Кривбасс отдал форварда-легионера на просмотр за границу

Французский нападающий Ноа Ндомбази может покинуть «Кривбасс». Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 24-летний бомбардир клуба Украинской Премьер-лиги проходит просмотр в клубе одной из экс-стран СНГ в Центральной Азии.

В текущем сезоне Ноа Ндомбази провел всего один матч на клубном уровне во всех турнирах, без результативных действий. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Кривбасс» попрощался с форвардом-легионером.