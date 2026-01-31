Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик

К киевскому «Динамо» в ближайшее время присоединится 18-летний ганский центральный защитник Стэнли Куарши. По информации инсайдера Игоря Бурбаса, сейчас игрок решает небольшие визовые вопросы перед переездом в Украину.

Ранее Куарши проходил медосмотр в молодежной команде «Челси», однако не мог подписать контракт из-за возраста. Теперь он готовится к присоединению к первой команде «Динамо», которое состоится уже в этом зимнем трансферном окне.

Ранее сообщалось, что во время пребывания в английском клубе футболист имел возможность тренироваться вместе с украинским вингером Михаилом Мудриком, который и посоветовал купить ганца.