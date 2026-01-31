Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
Украина. Премьер лига
31 января 2026, 22:34 |
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик

Куарши завершает визовые вопросы и скоро приедет в Киев

Getty Images/Global Images Ukraine. Стэнли Куарши

К киевскому «Динамо» в ближайшее время присоединится 18-летний ганский центральный защитник Стэнли Куарши. По информации инсайдера Игоря Бурбаса, сейчас игрок решает небольшие визовые вопросы перед переездом в Украину.

Ранее Куарши проходил медосмотр в молодежной команде «Челси», однако не мог подписать контракт из-за возраста. Теперь он готовится к присоединению к первой команде «Динамо», которое состоится уже в этом зимнем трансферном окне.

Ранее сообщалось, что во время пребывания в английском клубе футболист имел возможность тренироваться вместе с украинским вингером Михаилом Мудриком, который и посоветовал купить ганца.

По теме:
Клуб УПЛ договорился о многострадальном трансфере форварда
ВИДЕО. Дерби между Челси и Вест Хэмом закончилось потасовкой
Росеньор начал с трех побед в АПЛ. Кому из англичан такое удавалось?
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Игорь Бурбас Украинская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси трансферы УПЛ Стэнли Куарши
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Boodya
Знову цей "інсайдер Бурбас"
Значить ніхто нікуди не їде, я зрозумів
+2
Richard Lewis
Мельдоній
0
Dynamo1927
Михаил решил сменить профессию футболиста на футбольный агент
0
Urets
А де ті два старі алкаші селекціонери Заваров-Безсонов, чим вони займаються, якщо Мудрик з його половиною звилини підробляє селекціонером в Динамо?
Це якась ганьба і рівень аматорів, такий підбір гравців в колись кращому клубі Східної европи.
-1
VovanSidorovi4
Миша зря не посоветует
-2
