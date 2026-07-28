Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
Италия
28 июля 2026, 21:42 | Обновлено 28 июля 2026, 21:53
861
0

Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником

Президент УАФ не общается с Пирло

28 июля 2026, 21:42 | Обновлено 28 июля 2026, 21:53
861
0
Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
УАФ. Андрей Шевченко
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Итальянский журналист Андреа Папаччо опубликовал расследование о легендарном футболисте Андреа Пирло, который сотрудничал с российской букмекерской компанией Fonbet. На фоне слухов о возможном назначении Пирло главным тренером сборной Италии журналист отдельно обратил внимание на позицию президента УАФ Андрея Шевченко.

По словам Папаччо, Пирло стал не просто рекламным лицом Fonbet, а глобальным послом компании, который должен был продвигать ее бренд и российский спорт за пределами страны.

В то же время журналист подчеркнул, что особое значение в этой истории приобретает реакция Шевченко. По его словам, президент УАФ лично поговорил с Пирло и объяснил, как в Украине воспринимают его поездки в россию и сотрудничество с российской компанией.

После этого, как отмечается в расследовании, Шевченко разорвал отношения со своим бывшим партнером по команде. Он заявил, что чувствовал себя оскорбленным и напомнил, что в то время, когда в россии проводятся футбольные мероприятия, украинцы, в частности мирные жители и дети, продолжают гибнуть в результате российских ракетных и дроновых атак.

По теме:
74-летний легендарный тренер возобновил карьеру, чтобы заменить Мальдини
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен новый тренер сборной Италии
Скандал закончен. Выбран новый тренер сборной Италии
Андрей Шевченко Андреа Пирло сборная Италии по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный клуб предложил Шахтеру 20 млн за игрока сборной Украины
Футбол | 28 июля 2026, 20:42 0
Легендарный клуб предложил Шахтеру 20 млн за игрока сборной Украины
Легендарный клуб предложил Шахтеру 20 млн за игрока сборной Украины

Ризнык заинтересовал «Ювентус»

ВИДЕО. Довбик прибыл в Болонью для подписания контракта с новым клубом
Футбол | 28 июля 2026, 13:11 17
ВИДЕО. Довбик прибыл в Болонью для подписания контракта с новым клубом
ВИДЕО. Довбик прибыл в Болонью для подписания контракта с новым клубом

Форвард сборной Украины проведет один сезон в составе «красно-синих» на правах аренды

Игорь Суркис принял решение о кадровых изменениях в Динамо
Футбол | 28.07.2026, 06:58
Игорь Суркис принял решение о кадровых изменениях в Динамо
Игорь Суркис принял решение о кадровых изменениях в Динамо
ПАОК отреагировал на жалобу Динамо в УЕФА и дал ответ
Футбол | 28.07.2026, 10:31
ПАОК отреагировал на жалобу Динамо в УЕФА и дал ответ
ПАОК отреагировал на жалобу Динамо в УЕФА и дал ответ
Плотницкий высказался о матче против Польши в 1/4 финала Лиги наций
Волейбол | 28.07.2026, 11:52
Плотницкий высказался о матче против Польши в 1/4 финала Лиги наций
Плотницкий высказался о матче против Польши в 1/4 финала Лиги наций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сборная Аргентины выступила с официальным заявлением о Месси
Сборная Аргентины выступила с официальным заявлением о Месси
27.07.2026, 02:32
Футбол
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
27.07.2026, 04:48 10
Футбол
Сборная Украины стала чемпионом Европы, уверенно утерев нос Германии
Сборная Украины стала чемпионом Европы, уверенно утерев нос Германии
27.07.2026, 00:02 1
Водные виды
Усик обратился к Джошуа после того, как его дважды отправили в нокдаун
Усик обратился к Джошуа после того, как его дважды отправили в нокдаун
27.07.2026, 06:32 1
Бокс
Стала известна зарплата Довбика в новой команде. Кто будет платить
Стала известна зарплата Довбика в новой команде. Кто будет платить
28.07.2026, 04:55 5
Футбол
Джошуа уже ничто не поможет. Бой с Фьюри – безнадежная авантюра
Джошуа уже ничто не поможет. Бой с Фьюри – безнадежная авантюра
28.07.2026, 09:00 12
Бокс
Александр Усик назвал боксера, который повторит его путь
Александр Усик назвал боксера, который повторит его путь
27.07.2026, 10:12 4
Бокс
Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов
Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов
27.07.2026, 07:32 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем