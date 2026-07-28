Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
Президент УАФ не общается с Пирло
Итальянский журналист Андреа Папаччо опубликовал расследование о легендарном футболисте Андреа Пирло, который сотрудничал с российской букмекерской компанией Fonbet. На фоне слухов о возможном назначении Пирло главным тренером сборной Италии журналист отдельно обратил внимание на позицию президента УАФ Андрея Шевченко.
По словам Папаччо, Пирло стал не просто рекламным лицом Fonbet, а глобальным послом компании, который должен был продвигать ее бренд и российский спорт за пределами страны.
В то же время журналист подчеркнул, что особое значение в этой истории приобретает реакция Шевченко. По его словам, президент УАФ лично поговорил с Пирло и объяснил, как в Украине воспринимают его поездки в россию и сотрудничество с российской компанией.
После этого, как отмечается в расследовании, Шевченко разорвал отношения со своим бывшим партнером по команде. Он заявил, что чувствовал себя оскорбленным и напомнил, что в то время, когда в россии проводятся футбольные мероприятия, украинцы, в частности мирные жители и дети, продолжают гибнуть в результате российских ракетных и дроновых атак.
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