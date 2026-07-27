Шевченко ответил Пирло, который считает работу с русскими чем-то нормальным

Президент Украинской футбольной ассоциации Андрей Шевченко осудил действия своих бывших партнеров по итальянскому футболу, которые сотрудничали с российскими компаниями.

По информации SportMediaset, больше всего критике со стороны Шевченко подвергся экс-полузащитник «Милана» Андреа Пирло, который стал партнером российской букмекерской компании.

«Я лично поговорил со многими из них и четко выразил свое несогласие и позицию Украины. Я осуждаю то, что они сделали. Они понимали, что делают, но все равно приняли такое решение», – заявил Шевченко.