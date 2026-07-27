Шевченко ответил Пирло, который считает работу с русскими чем-то нормальным
Шевченко осудил сотрудничество итальянцев с россиянами
Президент Украинской футбольной ассоциации Андрей Шевченко осудил действия своих бывших партнеров по итальянскому футболу, которые сотрудничали с российскими компаниями.
По информации SportMediaset, больше всего критике со стороны Шевченко подвергся экс-полузащитник «Милана» Андреа Пирло, который стал партнером российской букмекерской компании.
«Я лично поговорил со многими из них и четко выразил свое несогласие и позицию Украины. Я осуждаю то, что они сделали. Они понимали, что делают, но все равно приняли такое решение», – заявил Шевченко.
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