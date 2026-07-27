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  4. Шевченко ответил Пирло, который считает работу с русскими чем-то нормальным
Италия
27 июля 2026, 21:50 | Обновлено 27 июля 2026, 22:43
2256
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Шевченко ответил Пирло, который считает работу с русскими чем-то нормальным

Шевченко осудил сотрудничество итальянцев с россиянами

27 июля 2026, 21:50 | Обновлено 27 июля 2026, 22:43
2256
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Шевченко ответил Пирло, который считает работу с русскими чем-то нормальным
УАФ. Андрей Шевченко
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Президент Украинской футбольной ассоциации Андрей Шевченко осудил действия своих бывших партнеров по итальянскому футболу, которые сотрудничали с российскими компаниями.

По информации SportMediaset, больше всего критике со стороны Шевченко подвергся экс-полузащитник «Милана» Андреа Пирло, который стал партнером российской букмекерской компании.

«Я лично поговорил со многими из них и четко выразил свое несогласие и позицию Украины. Я осуждаю то, что они сделали. Они понимали, что делают, но все равно приняли такое решение», – заявил Шевченко.

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Андрей Шевченко Андреа Пирло сборная Италии по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Sport Mediaset
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Заголовок, як завжди на висоті👍
І головне, автор же ніколи не відповість на критику в свій бік, жесть
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