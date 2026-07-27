Андреа Пирло вышел с официальным заявлением из-за скандала с россиянами

Именитый экс-футболист Андреа Пирло опубликовал официальное заявление и объяснил скандал, возникший вокруг его возможного назначения на должность главного тренера сборной Италии.

Президент Итальянской федерации футбола Джанни Малаго приостановил переговоры с 47-летним специалистом из-за связей с российской букмекерской компанией:

«В последние дни я с большим негодованием наблюдал за развернувшимися дебатами вокруг моего имени и возможности занять пост главного тренера сборной Италии.

Из уважения к институциям, Федерации и всем причастным я до сих пор хранил молчание. Однако считаю своим долгом прояснить некоторые аспекты.

На протяжении всей своей карьеры, сначала как игрок, а теперь как тренер, я всегда действовал в полном соответствии с законами стран, в которых работал, и подписанными контрактами.

Профессиональное сотрудничество, оказавшееся в центре недавнего скандала, возникло в контексте моей карьеры в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​носит исключительно коммерческий и спортивный характер.

Придавать этому сотрудничеству политическое значение означает приписывать мне убеждения, которые я никогда не высказывал и которые мне не свойственны.

Я хотел бы поблагодарить Мальдини и Леонардо за уважение и доверие, которые они мне оказали. Я знаю об их профессионализме, опыте и любви, которую они всегда проявляли к итальянскому футболу.

Я сожалею, что спортивное решение было быстро втянуто в публичную дискуссию, которая в итоге приписала мне смыслы и намерения, которые мне не свойственны.

Моя любовь к Италии не зависит от должности. Это часть моей истории, моей идентичности, и она всегда будет со мной», – сообщил Пирло.