Андреа Пирло вышел с официальным заявлением из-за скандала с россиянами
Итальянец считался главным претендентом на должность наставника «Скуадры Адзурры»
Именитый экс-футболист Андреа Пирло опубликовал официальное заявление и объяснил скандал, возникший вокруг его возможного назначения на должность главного тренера сборной Италии.
Президент Итальянской федерации футбола Джанни Малаго приостановил переговоры с 47-летним специалистом из-за связей с российской букмекерской компанией:
«В последние дни я с большим негодованием наблюдал за развернувшимися дебатами вокруг моего имени и возможности занять пост главного тренера сборной Италии.
Из уважения к институциям, Федерации и всем причастным я до сих пор хранил молчание. Однако считаю своим долгом прояснить некоторые аспекты.
На протяжении всей своей карьеры, сначала как игрок, а теперь как тренер, я всегда действовал в полном соответствии с законами стран, в которых работал, и подписанными контрактами.
Профессиональное сотрудничество, оказавшееся в центре недавнего скандала, возникло в контексте моей карьеры в Объединенных Арабских Эмиратах и носит исключительно коммерческий и спортивный характер.
Придавать этому сотрудничеству политическое значение означает приписывать мне убеждения, которые я никогда не высказывал и которые мне не свойственны.
Я хотел бы поблагодарить Мальдини и Леонардо за уважение и доверие, которые они мне оказали. Я знаю об их профессионализме, опыте и любви, которую они всегда проявляли к итальянскому футболу.
Я сожалею, что спортивное решение было быстро втянуто в публичную дискуссию, которая в итоге приписала мне смыслы и намерения, которые мне не свойственны.
Моя любовь к Италии не зависит от должности. Это часть моей истории, моей идентичности, и она всегда будет со мной», – сообщил Пирло.
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