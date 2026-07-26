Скандал в Италии. Назначение Пирло тренером сборной поставлено на паузу

Пост главного тренера сборной Италии по-прежнему остается вакантным, а ожидаемое подписание контракта с Андреа Пирло на данный момент поставлено на паузу.

Причиной этого стали связи бывшего тренера «Ювентуса» с российской букмекерской компанией.

Поездки Пирло в рф и статус амбассадора одного из местных букмекеров вызвали возмущение как в СМИ, так и среди итальянских политиков.

Как сообщает Sky Sport, президент Итальянской федерации футбола Джанни Малаго должен провести переговоры для урегулирования ситуации.

Другие СМИ отмечают, что FIGC может попросить Пирло расторгнуть контракт с букмекером либо вовсе отказаться от идеи его назначения и продолжить поиски нового тренера для национальной команды.