Чемпионат Украины
15 декабря 2025, 22:02 |
Михаил Мудрик посоветовал Динамо подписать футболиста

Украинец был доволен совместной работой с Куарши

Михаил Мудрик посоветовал Динамо подписать футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Киевское «Динамо» продолжает работать над усилением состава во время зимнего трансферного окна. По информации журналиста Игоря Бурбаса, потенциальный новичок киевлян Стэнли Куарши ранее проходил просмотр в лондонском «Челси».

Во время пребывания в английском клубе футболист имел возможность тренироваться вместе с украинским вингером Михаилом Мудриком. Сообщается, что игрок «синих» оставил положительный отзыв о Куарши и его игровых качествах.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» приняло решение по поводу румынского нападающего Владислава Бленуце.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Игорь Бурбас Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Михаил Мудрик Челси
Источник: Игорь Бурбас
