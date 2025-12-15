Михаил Мудрик посоветовал Динамо подписать футболиста

Киевское «Динамо» продолжает работать над усилением состава во время зимнего трансферного окна. По информации журналиста Игоря Бурбаса, потенциальный новичок киевлян Стэнли Куарши ранее проходил просмотр в лондонском «Челси».

Во время пребывания в английском клубе футболист имел возможность тренироваться вместе с украинским вингером Михаилом Мудриком. Сообщается, что игрок «синих» оставил положительный отзыв о Куарши и его игровых качествах.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» приняло решение по поводу румынского нападающего Владислава Бленуце.