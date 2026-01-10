Украина. Премьер лига10 января 2026, 04:57 | Обновлено 10 января 2026, 05:12
Он не получил турецкую визу. Легионер клуба УПЛ опоздает на сборы
Ганский форвард Раймонд Овусу не поехал с Кудровкой за границу
10 января 2026, 04:57 | Обновлено 10 января 2026, 05:12
Единственный легионер «Кудровки» Раймонд Овусу может пропустить начало собрания.
Команда «Кудровка» первой среди клубов УПЛ отправилась за границу в Турцию для подготовки ко второй части сезона.
23-летний ганский форвард Раймонд Овусу еще не получил турецкую визу, поэтому его присоединение к команде может состояться с задержкой.
Клуб в последний день отпуска частично погасил долг по зарплате за октябрь и ноябрь, однако выплата обещанных премий за победы в первой части сезона до сих пор не состоялась.
