Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Он не получил турецкую визу. Легионер клуба УПЛ опоздает на сборы
Украина. Премьер лига
10 января 2026, 04:57 | Обновлено 10 января 2026, 05:12
Он не получил турецкую визу. Легионер клуба УПЛ опоздает на сборы

Ганский форвард Раймонд Овусу не поехал с Кудровкой за границу

ФК Кудровка. Раймонд Овусу

Единственный легионер «Кудровки» Раймонд Овусу может пропустить начало собрания.

Команда «Кудровка» первой среди клубов УПЛ отправилась за границу в Турцию для подготовки ко второй части сезона.

23-летний ганский форвард Раймонд Овусу еще не получил турецкую визу, поэтому его присоединение к команде может состояться с задержкой.

Клуб в последний день отпуска частично погасил долг по зарплате за октябрь и ноябрь, однако выплата обещанных премий за победы в первой части сезона до сих пор не состоялась.

Раймонд Фримпонг Овусу Кудровка учебно-тренировочные сборы виза Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Бурбас
Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
