Василий БАРАНОВ: «Мы все делаем для того, чтобы остаться в УПЛ»

Главный тренер Кудровки Василий Баранов подвел итоги первой части сезона УПЛ.

– Полгода команда в Украинской Премьер-лиге. Вспоминая весь ваш путь именно в этой команде, ключевой момент плей-офф в поединке с Ворсклой, отбивание пенальти. Полгода. Как они для вас прошли, с чем столкнулась Кудрівка за это, хоть и короткое, но достаточно историческое время для вашей команды?

– Ну, конечно, это история, которую мы вместе написали с клубом, с руководством, с игроками, кто был в Первой лиге, кто не пошел дальше. Но это история для такого клуба, как Кудрівка, для поселка, что команда играет в Премьер-лиге. Это разные этапы. Эмоциональный, конечно, плей-офф, когда мы поняли, что мы уже прошли. Сейчас, вспоминая и воспроизводя эти эмоции, наверное, мы не понимали, что сделали. Потом пришло понимание и через сборы, через это, я думаю, что мы неплохо подготовились, особенно к первым стартам, когда нас еще не воспринимали как команду, как игроков, как клуб. То есть нас еще не знали, и мы неплохо стартовали.

Потом, когда к нам стали относиться иначе, конечно, нам стало тяжелее играть и эмоциональнее, но мы всегда стараемся выходить на игру, играть, не смотря на соперника. Прежде всего, как клуб, как команда, как тренерский штаб, футболисты получают опыт. Но мы не хотим просто получить опыт, мы хотим остаться здесь. Здесь очень классно. И мы это делаем для того, чтобы остаться в Премьер-лиге.

– А как это будет? Хочется избежать переходных игр. Если мы очень хорошо подготовимся зимой и попадем выше, то почему бы нет. Но еще раз говорю, нам нравится Премьер-лига. Все, что зависит от нас, от игроков, от тренерского состава, мы хотим остаться здесь как можно дольше. И при этом не просто оставаться, а еще и развиваться.

– Думанюк отмечал после одной из побед вашей команды, что немного отошли от зоны переходных матчей и стало спокойнее. А вы учитываете эту зону переходных матчей? Есть желание избежать её и напрямую остаться в чемпионате?

– Конечно, для клуба, который впервые получает опыт игры в Премьер-лиге, хочется не попасть в зону переходных игр. И мы стараемся. У нас был очень неплохой старт, но сейчас результаты не лучшие. Но смотря на нашу игру в последних матчах, которые мы проиграли, с ЛНЗ поражения не заслуживали. Также я думаю, что с Рухом лобовая игра была сложной. Мы на мяче показывали очень качественную игру, но немного легко пропускали. Это заслуга и футболистов Руха, и нашей команды. Игра, которую мы демонстрируем, вдохновляет нас на то, что мы можем выполнить задачи, которые стоят перед командой, перед тренерским штабом и перед клубом.

– В контексте комплектации команды вы сказали, что после плей-офф пришлось быстро реагировать на реалии, которые вас встретили в Украинской Премьер-лиге. Комплектация – вы сразу понимали, что нужны и арендованные футболисты, и опытные игроки, и те, кто заслужил еще с Первой лиги остаться и играть в Премьер-лиге. Насколько вам удалось сохранить этот баланс? И чего ожидаете от зимнего межсезонья? Как Кудрівка будет реагировать на трансферное окно?

– Если вернуться к моменту, когда мы завоевали право играть в Премьер-лиге, конечно, мы понимали, что я, как тренер, хочу дать всем шанс сыграть, кто это заслужил, но подсознательно я понимал, что Премьер-лига – это другой уровень, и по мастерству игроков. Мы ждали и искали трансферы, которые нам помогут в будущем. Искали игроков с опытом, которые играли в Премьер-лиге, с качеством, чтобы подходили под наше видение игры. Кто-то пришел на контракт, кого-то взяли в аренду – более молодых, мотивированных, чтобы либо вернуться в свой клуб, либо продать себя, либо подняться на другой уровень и помочь нам. И я вижу, что все работают, независимо от контракта, все работают, чтобы Кудрівка выполнила свои задачи.

– Что касается будущих трансферов – процесс никогда не останавливался. Каждый клуб понимает, что можно улучшиться через трансферы. С наших возможностей, конечно, будут трансферы. Это часть футбола – приходят футболисты, уходят тренеры. Независимо от того, что мы можем предложить футболистам, условия под наше видение игры, трансферы будут. Я думаю, что все решения будут после сборов. Игроки будут приезжать на просмотры, и ближе к чемпионату определим, кто останется. Возможно, кто-то скажет: «Я мало играю, отпустите меня». Будем садиться, разговаривать и решать, что лучше для клуба.

– Вы рассматриваете усиление не только украинскими футболистами, но и легионерами, ведь у вас немного легионеров в команде. Будет ли акцент на украинцев?

– Если говорить о легионерах, они должны приходить и быть на голову сильнее, чем игроки, которые есть в команде. Легионер должен добавить нам, а не просто занять место. Они должны сразу вписаться и помогать команде. С учетом наших финансовых возможностей, мы не топ-клуб по деньгам, но работаем и в этом направлении. Предложения поступают, мы их рассматриваем и уже будем делать выводы на сборах.

ВИДЕО. Наставник Кудровки Василий Баранов подвел итоги первой части сезона