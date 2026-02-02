ФОТО. Все женщины Криштиану Роналду: от моделей до будущей жены

Личная жизнь Криштиану Роналду на протяжении почти двух десятилетий привлекала не меньше внимания, чем его футбольная карьера. В соцсетях снова стала вирусной хронология отношений португальской звезды – от ранних романов до нынешней невесты.

В середине 2000-х Роналду встречался с португальской телеведущей Мерше Ромеро, затем – с британской актрисой Джеммой Аткинсон. Позже в таблоидах появлялись имена испанской модели Нерейды Гальярдо и светской львицы Пэрис Хилтон.

Самым громким и продолжительным романом стала связь с супермоделью Ириной Шейк. Пара была вместе с 2010 по 2015 год и считалась одной из самых медийных в мире спорта и моды.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

С 2016 года жизнь Роналду связана с Джорджиной Родригес. Она стала матерью его детей, публичным лицом его семьи и главной женщиной в жизни футболиста. В 2025 году пара объявила о помолвке, и сегодня Джорджину называют будущей женой Роналду.

История личной жизни Криштиану – это отражение его пути от молодого таланта до глобальной иконы. Сейчас кажется, что он наконец нашел стабильность – не только на поле, но и за его пределами.