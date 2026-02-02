ФОТО. Все женщины Криштиану Роналду: от моделей до будущей жены
Романтическая хронология личной жизни Криштиану Роналду
Личная жизнь Криштиану Роналду на протяжении почти двух десятилетий привлекала не меньше внимания, чем его футбольная карьера. В соцсетях снова стала вирусной хронология отношений португальской звезды – от ранних романов до нынешней невесты.
В середине 2000-х Роналду встречался с португальской телеведущей Мерше Ромеро, затем – с британской актрисой Джеммой Аткинсон. Позже в таблоидах появлялись имена испанской модели Нерейды Гальярдо и светской львицы Пэрис Хилтон.
Самым громким и продолжительным романом стала связь с супермоделью Ириной Шейк. Пара была вместе с 2010 по 2015 год и считалась одной из самых медийных в мире спорта и моды.
С 2016 года жизнь Роналду связана с Джорджиной Родригес. Она стала матерью его детей, публичным лицом его семьи и главной женщиной в жизни футболиста. В 2025 году пара объявила о помолвке, и сегодня Джорджину называют будущей женой Роналду.
История личной жизни Криштиану – это отражение его пути от молодого таланта до глобальной иконы. Сейчас кажется, что он наконец нашел стабильность – не только на поле, но и за его пределами.
Cristiano Ronaldo’s Dating History:— Alpha Index (@AlphaIndextz) February 1, 2026
2005 — Merche Romero 🇵🇹 (29yo)
2006 — Merche Romero 🇵🇹 (30yo)
2007 — Gemma Atkinson 🇬🇧 (22yo)
2008 — Nereida Gallardo 🇪🇸 (model, 25yo)
2009 — Paris Hilton 🇺🇸 ( 28yo)
2010 — Irina Shayk 🇷🇺 (24yo)
2011 — Irina Shayk 🇷🇺 (25yo)
2012… pic.twitter.com/pOSdovTLwj
