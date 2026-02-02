Суркис потянет? Динамо узнало, сколько денег хочет получать голеадор
Пулулу планирует зарабатывать в новом клубе около одного миллиона евро в год
Нападающий «Ягеллонии» Афимико Пулулу твердо решил покинуть клуб и не продлевать контракт, который истекает летом.
Журналист Томаш Влодарчик сообщает, что 26-летний конголезец ожидает зарплату около одного миллиона евро в год в новом клубе.
Ранее именно этот вопрос считался главным камнем преткновения для потенциального перехода Пулулу в «Динамо». Футболист не скрывает желания сменить команду, однако финансовые условия остаются ключевым фактором в переговорах.
По итогам сезона 2024/25 Пулулу возглавил список лучших бомбардиров Лиги конференций, отличившись восемью забитыми мячами.
Контракт Афимико действует до июня 2026 года, а его оценочная трансферная стоимость составляет 4 миллиона евро.
