  4. Суркис потянет? Динамо узнало, сколько денег хочет получать голеадор
Украина. Премьер лига
02 февраля 2026, 02:02 |
161
0

Пулулу планирует зарабатывать в новом клубе около одного миллиона евро в год

02 февраля 2026, 02:02 |
161
0
Getty Images/Global Images Ukraine. Афимико Пулулу

Нападающий «Ягеллонии» Афимико Пулулу твердо решил покинуть клуб и не продлевать контракт, который истекает летом.

Журналист Томаш Влодарчик сообщает, что 26-летний конголезец ожидает зарплату около одного миллиона евро в год в новом клубе.

Ранее именно этот вопрос считался главным камнем преткновения для потенциального перехода Пулулу в «Динамо». Футболист не скрывает желания сменить команду, однако финансовые условия остаются ключевым фактором в переговорах.

По итогам сезона 2024/25 Пулулу возглавил список лучших бомбардиров Лиги конференций, отличившись восемью забитыми мячами.

Контракт Афимико действует до июня 2026 года, а его оценочная трансферная стоимость составляет 4 миллиона евро.

Динамо Киев трансферы Ягеллония Белосток чемпионат Польши по футболу трансферы УПЛ Афимико Пулулу
Дмитрий Олийченко Источник: Динамомания
