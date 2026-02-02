Суркис потянет? Динамо узнало, сколько денег хочет получать голеадор

Нападающий «Ягеллонии» Афимико Пулулу твердо решил покинуть клуб и не продлевать контракт, который истекает летом.

Журналист Томаш Влодарчик сообщает, что 26-летний конголезец ожидает зарплату около одного миллиона евро в год в новом клубе.

Ранее именно этот вопрос считался главным камнем преткновения для потенциального перехода Пулулу в «Динамо». Футболист не скрывает желания сменить команду, однако финансовые условия остаются ключевым фактором в переговорах.

По итогам сезона 2024/25 Пулулу возглавил список лучших бомбардиров Лиги конференций, отличившись восемью забитыми мячами.

Контракт Афимико действует до июня 2026 года, а его оценочная трансферная стоимость составляет 4 миллиона евро.