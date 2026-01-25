Внутри Динамо обсуждают трансфер звездного футболиста
В Киев все-таки может приехать Пулулу
Нападающий «Ягеллонии» Афимико Пулулу может покинуть польский клуб уже этой зимой.
По информации источника, Пулулу предложили подписать «Динамо». Отмечается, что кандидатуру игрока не отклонили, идет внутреннее обсуждение его трансфера и теоретически он все-таки может оказаться в клубе.
По итогам сезона 2024/25 Пулулу возглавил список лучших бомбардиров Лиги конференций, отличившись восемью забитыми мячами.
Контракт Афимико действует до июня 2026 года, а его оценочная трансферная стоимость составляет 4 миллиона евро.
