  4. Внутри Динамо обсуждают трансфер звездного футболиста
Внутри Динамо обсуждают трансфер звездного футболиста

В Киев все-таки может приехать Пулулу

Внутри Динамо обсуждают трансфер звездного футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Афимико Пулулу

Нападающий «Ягеллонии» Афимико Пулулу может покинуть польский клуб уже этой зимой.

По информации источника, Пулулу предложили подписать «Динамо». Отмечается, что кандидатуру игрока не отклонили, идет внутреннее обсуждение его трансфера и теоретически он все-таки может оказаться в клубе.

По итогам сезона 2024/25 Пулулу возглавил список лучших бомбардиров Лиги конференций, отличившись восемью забитыми мячами.

Контракт Афимико действует до июня 2026 года, а его оценочная трансферная стоимость составляет 4 миллиона евро.

Динамо Киев трансферы Ягеллония Белосток чемпионат Польши по футболу трансферы УПЛ Афимико Пулулу
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
Serhii P.
В чому полягає його "зірковість"?
Ответить
+1
Falko
"В середині Динамо"
Про яку середину Динамо йдеться?
По-моєму, цей писака або бреше про свій диплом, або він його купив. Бо він же й НМТ з укрмови неспроможний скласти.
Ответить
+1
Dynamo1927
Ну 8 мячей в 6 играх неплохой результат. Но это в прошедшем сезоне ЛК, в этом: 
6 игр, 501 минута на поле, 1 гол, всего 8 ударов, в среднем 1.34 за матч. Одна красная карточка, 1 ассист и точность передач 66%.
Ответить
0
