Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арбелоа предупредил игроков Реала: «Надеюсь, история не повторится»
Лига чемпионов
15 февраля 2026, 10:59 |
Арбелоа предупредил игроков Реала: «Надеюсь, история не повторится»

Альваро высказался о матче с Бенфикой в ​​Лиге чемпионов

Арбелоа предупредил игроков Реала: «Надеюсь, история не повторится»
Альваро Арбелоа

Главный тренер мадридского Реала Альваро Арбелоа поделился ожиданиями от матча против Бенфики в 1/16 финала Лиги чемпионов.

«Надеюсь, история не повторится.

Мы готовы к сложности матча, соперника, атмосферы и всего, что ждет нас во вторник. Это 180 минут, и мы должны сыграть там отличный матч.

Мы не можем довольствоваться каким-либо результатом – мы должны выходить и выигрывать этот матч. У нас это очень свежее в памяти, так что мы знаем, насколько все будет сложно», – скаазал Арбелоа.

Матч Бенфика – Реал запланирован на вторник, 17 февраля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Альваро Арбелоа Бенфика Реал Мадрид Лига чемпионов
