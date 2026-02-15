Арбелоа предупредил игроков Реала: «Надеюсь, история не повторится»
Альваро высказался о матче с Бенфикой в Лиге чемпионов
Главный тренер мадридского Реала Альваро Арбелоа поделился ожиданиями от матча против Бенфики в 1/16 финала Лиги чемпионов.
«Надеюсь, история не повторится.
Мы готовы к сложности матча, соперника, атмосферы и всего, что ждет нас во вторник. Это 180 минут, и мы должны сыграть там отличный матч.
Мы не можем довольствоваться каким-либо результатом – мы должны выходить и выигрывать этот матч. У нас это очень свежее в памяти, так что мы знаем, насколько все будет сложно», – скаазал Арбелоа.
Матч Бенфика – Реал запланирован на вторник, 17 февраля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.
