В воскресенье, 15 февраля, состоится поединок 1/16 финала Кубка Англии между «Арсеналом» и «Уиганом». По киевскому времени игра начнется в 18:30.

Арсенал

Форма «канониров» в текущем сезоне не требует особого представления. После 26 туров Премьер-лиги на счету коллектива есть 57 баллов, благодаря которым он возглавляет турнирную таблицу. Однако расстояние от главного преследователя, «Манчестер Сити», составляет всего 4 зачетных пункта. В 1/32 Кубка Англии лондонцы одолели «Портсмут», а в Кубке лиги дошли уже до финала, где будут играть против того же «Ман Сити».

За 8 туров Лиги чемпионов англичанам удалось завоевать 24 балла и занять 1-е место таблицы, что позволило им квалифицироваться в 1/8 финала турнира.

Уиган

Очередной неуверенный сезон проходит для «Уигана». После 30 игр Первой лиги (3-й по силе дивизион Англии) на балансе клуба есть только 31 балл, что позволяет находиться только на 22 месте турнирной таблицы. От безопасной 20 позиции коллектив отстает на 2 очка.

По пути в 1/16 финала Кубка Англии «Уиган» одолел «Хамел», «Барроу» и «Престон».

Личные встречи

Последний раз клубы играли между собой еще в 2014 году в рамках полуфинала Кубка Англии. Тогда победу в серии пенальти одержал «Арсенал».

Интересные факты

«Уиган» проиграл 5/6 предыдущих матчей.

В последних 5 поединках «Арсенал» одержал 4 победы.

«Арсенал» пропустил лишь 18 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – лучший результат среди всех команд.

В последних 9-х матчах «Уиган» лишь раз сохранил ворота сухими.

Прогноз

«Уиган» в текущем сезоне разочаровывает, а «Арсенал» наоборот как раз на ходу.

Думаю, нас ждет разгром, так что поставлю на тотал больше 3.5 (с коэффициентом 1.63 по линии БК betking).