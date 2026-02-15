Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ястремская без шансов уступила в первом круге турнира WTA 1000 в Дубае
WTA
15 февраля 2026, 11:32 | Обновлено 15 февраля 2026, 11:58
2246
8

Ястремская без шансов уступила в первом круге турнира WTA 1000 в Дубае

Даяна в двух сетах уступила Джанис Тджен из Индонезии.

15 февраля 2026, 11:32 | Обновлено 15 февраля 2026, 11:58
2246
8 Comments
Ястремская без шансов уступила в первом круге турнира WTA 1000 в Дубае
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 42) провально стартовала на турнире WTA 1000 в Дубае (ОАЭ), уступив в первом круге представительнице Индонезии Джанис Тджен (WTA 46).

Игра продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счетом 4:6, 1:6. Ястремская в седьмой раз выступила на турнире в Дубае и в четвертый раз уступила в первом круге соревнований.

За поединок Ястремская не подавала навылет, совершила 7 двойных ошибок и не реализовала единственный брейк-пойнт. Ее соперница выполнила 3 ​​эйса, 3 раза ошиблась на подаче и сделала 4 брейка.

Теннис. Дубай, ОАЭ. WTA 1000

Джанис Тджен (Индонезия) – Даяна Ястремская (Украина) 6:4, 6:1

По теме:
Жеребьевка турнира WTA 1000 в Дубае. С кем сыграют Свитолина и Ястремская?
Стало известно, сыграет ли Костюк на большом турнире в Дубае
Стародубцева потерпела поражение на старте квалификации тысячника в Дубае
Даяна Ястремская Джанис Тджен WTA Дубай
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(64)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
Бокс | 15 февраля 2026, 10:55 0
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»

Британец ждет поединка между Фьюри и Джошуа

Мухова одолела Саккари в трех сетах и пробилась в финал турнира в Дохе
Теннис | 13 февраля 2026, 21:11 1
Мухова одолела Саккари в трех сетах и пробилась в финал турнира в Дохе
Мухова одолела Саккари в трех сетах и пробилась в финал турнира в Дохе

Соперницей представительницы Чехии в следующем поединке станет Виктория Мбоко из Канады

Карпаты жестко наказали футболиста за то, что он заговорил на русском
Футбол | 15.02.2026, 08:16
Карпаты жестко наказали футболиста за то, что он заговорил на русском
Карпаты жестко наказали футболиста за то, что он заговорил на русском
Серьезная травма Зинченко. Аякс дома разбил Фортуну
Футбол | 14.02.2026, 22:55
Серьезная травма Зинченко. Аякс дома разбил Фортуну
Серьезная травма Зинченко. Аякс дома разбил Фортуну
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
Олимпийские игры | 15.02.2026, 08:43
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олександр Науменко
На обріі друга сотня.
Ответить
+9
pawa
Повна деградація гри від Даяни!  Далі з таким тенісом - лише падіння у другу-третю сотню рейтингу!
Ответить
+8
osokor
Даяна переходить на рекламу спідньої білизни?
Ответить
+4
C.Пеклов
Невже даясина хвороба невиліковна?Прикро дивитися на таку гру .
Ответить
+2
Vlad H.
Неймовірно пустоголова ! Мабуть з нею ніхто не хоче працювати , бо нічого з нею не заробиш ,окрім геморою. Здається її це повністю задовольняє і немає чого від неї чекати.
Еліна рекламує Мерседеси преміум класу по 0.5 - 1 млн € , а ця Моршинську по 30 грн. 
Ответить
+1
Людмила Павловська
В неї наразі любов, до тенісу вона не готова.
Ответить
0
Андрій Заліщук
Тенісистка з великим потенціалом, хтось ще вірить в те, що вона на щось здатна?
Ответить
0
Orion-V
Теніс з присмаком безнадії. Друга сотня, не вище...
Ответить
0
Популярные новости
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
14.02.2026, 05:02 5
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Он держался достойно. За такое решение должно быть стыдно»
МАРКЕВИЧ: «Он держался достойно. За такое решение должно быть стыдно»
14.02.2026, 09:22
Футбол
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
13.02.2026, 08:36 9
Олимпийские игры
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича
13.02.2026, 18:36 51
Зимние виды
Клуб УПЛ решил остаться в Турции
Клуб УПЛ решил остаться в Турции
13.02.2026, 13:03 3
Футбол
Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби
Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби
13.02.2026, 16:59 2
Олимпийские игры
Бывшего футболиста Динамо и сборной Украины пригласили в Баварию
Бывшего футболиста Динамо и сборной Украины пригласили в Баварию
14.02.2026, 04:22 1
Футбол
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
14.02.2026, 08:12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем