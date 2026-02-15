Ястремская без шансов уступила в первом круге турнира WTA 1000 в Дубае

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 42) провально стартовала на турнире WTA 1000 в Дубае (ОАЭ), уступив в первом круге представительнице Индонезии Джанис Тджен (WTA 46).

Игра продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счетом 4:6, 1:6. Ястремская в седьмой раз выступила на турнире в Дубае и в четвертый раз уступила в первом круге соревнований.

За поединок Ястремская не подавала навылет, совершила 7 двойных ошибок и не реализовала единственный брейк-пойнт. Ее соперница выполнила 3 ​​эйса, 3 раза ошиблась на подаче и сделала 4 брейка.

Теннис. Дубай, ОАЭ. WTA 1000

Джанис Тджен (Индонезия) – Даяна Ястремская (Украина) 6:4, 6:1