Ястремская без шансов уступила в первом круге турнира WTA 1000 в Дубае
Даяна в двух сетах уступила Джанис Тджен из Индонезии.
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 42) провально стартовала на турнире WTA 1000 в Дубае (ОАЭ), уступив в первом круге представительнице Индонезии Джанис Тджен (WTA 46).
Игра продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счетом 4:6, 1:6. Ястремская в седьмой раз выступила на турнире в Дубае и в четвертый раз уступила в первом круге соревнований.
За поединок Ястремская не подавала навылет, совершила 7 двойных ошибок и не реализовала единственный брейк-пойнт. Ее соперница выполнила 3 эйса, 3 раза ошиблась на подаче и сделала 4 брейка.
Теннис. Дубай, ОАЭ. WTA 1000
Джанис Тджен (Индонезия) – Даяна Ястремская (Украина) 6:4, 6:1
Еліна рекламує Мерседеси преміум класу по 0.5 - 1 млн € , а ця Моршинську по 30 грн.