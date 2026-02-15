Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Беспокоит спад лидеров». Экс-игрок сборной Украины о жеребьевке
Лига наций
«Беспокоит спад лидеров». Экс-игрок сборной Украины о жеребьевке

Красноперов считает, что с подгруппой и календарем украинцам повезло

«Беспокоит спад лидеров». Экс-игрок сборной Украины о жеребьевке
Getty Images/Global Images Ukraine.

Бывший игрок национальной сборной Украины Олег Красноперов эксклюзивно для Sport.ua оценил шансы подопечных Сергея Реброва в подгруппе В 2 Лиги наций.

«Считаю, что украинцам повезло как с жребием, так и с календарем. Среди соперников нет топ-сборных, а то, что начинаем с двух выездных матчей, не должно пугать. В нашей сборной достаточно опытных мастеров, для которых выступления в гостях только стимулируют прыгнуть выше головы. В конце концов, в последние годы из-за российской агрессии наши футболисты все международные поединки вынуждены проводить не в родных стенах и успели адаптироваться.

А вождю Сергею Реброву с помощниками должно хватить умения подвести подопечных к осенним испытаниям в боевой спортивной форме. Естественно, принципиально не подстраиваться под визави, а пробовать показать свои «козыри». Поэтому, убежден, многое будет зависеть не от того, в каких кондициях будут находиться лидеры венгров и грузин, соответственно, Собослаи и Кварацхелия, а насколько мотивированными будут украинцы.

Тем не менее, если откровенно, то сейчас очень беспокоит спад спортивной формы у Ильи Забарного с ПСЖ, Георгия Судакова («Бенфика»), травма Артема Довбика («Рома»), что может создать серьезные проблемы в мартовских матчах, где будет решаться судьба путевки на мировой чемпионат. Но хочется надеяться, что это временные трудности, в конце концов, к осенним баталиям в Лиге наций еще можно исправить», – сказал Олег.

Олег Красноперов Лига наций сборная Украины по футболу инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
